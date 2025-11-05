Одузета два ”пежоа” за којима трага Интерпол

Извор:
АТВ
05.11.2025
11:07
Коментари:0
Дервентска полиција привремено је одузела два аутомобила ”peugeot 208 GT”, вриједне око 100.000 КМ, након што је утврђено да је возилима расписана Интерпол потрага.
Возила су одузета од С.М. из Дервенте, а према незваничним информацијама ради се о возилима чију је крађу пријавила приватна фирма из Њемачке.
”Полицијски службеници ПС Дервента извршили су провјере за два путничка аутомобила ”peugeot” које је користио С.М. из Дервенте, при чему је утврђено да је за возилима расписана Интерполова потрага”, саопштила је ПУ Добој.
Додају да су возила привремено одузета, те се наставља рад на предмету како би се утврдиле околности под којима су возила дошла у посјед С.М.
Најновије
Најчитаније
13
05
13
00
12
50
12
50
12
48
Тренутно на програму