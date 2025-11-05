Ухапшен због покушаја подмићивања полицајца у Градишци

Извор:
АТВ
05.11.2025
10:21
Коментари:0
Припадници Полицијске управе Градишка ухапсили су лице из овог града чији су иницијали Н.Х. због сумње да је покушало да подмити полицијског службеника.
Ово лице се сумњичи да је у мјесту Чатрња у Градишци нудило новац полицијском службенику како би одустао од обављања службене радње и санкционисања саобраћајног прекршаја.
Нако тога, лице Н.Х. је ухапшено, а новчаница му је одузета.
О догађају је обавијештен дежурни тужилац Републичког јавног тужилаштва Бањалука који је наредио да се по комплетирању предмета достави извјештај о почињеном кривичном дјелу давање мита.
Најновије
Најчитаније
13
05
13
00
12
50
12
50
12
48
Тренутно на програму