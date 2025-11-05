Logo

Мостар: Тијело мушкарца пронаћено у ријеци

05.11.2025

09:54

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

У Мостару је јутрос пронађено тијело старије мушке особе, потврдила је Илијана Милош, портпаролка Управе полиције МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.

Полицију је о томе у 7.50 часова обавијестио грађанин, а тијело је пронађено у ријеци Радобољи у Фрањевачкој улици.

Одмах по пријави на лице мјеста су изашли припадници Полицијске управе Мостар који су под надзором дежурне кантоналне тужитељице обавили увиђај, преноси Аваз.

Катарина Глигоријевић

Хроника

Ово је Српкиња чије тијело је пронађено у замрзивачу

Тијело је превезено у Градску мртвачницу на Бијелом Бријегу гдје ће бити обављена обдукција, а подузете су све неопходне истражне радње.

