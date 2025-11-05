Мостар: Тијело мушкарца пронаћено у ријеци

05.11.2025
У Мостару је јутрос пронађено тијело старије мушке особе, потврдила је Илијана Милош, портпаролка Управе полиције МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.
Полицију је о томе у 7.50 часова обавијестио грађанин, а тијело је пронађено у ријеци Радобољи у Фрањевачкој улици.
Одмах по пријави на лице мјеста су изашли припадници Полицијске управе Мостар који су под надзором дежурне кантоналне тужитељице обавили увиђај, преноси Аваз.
Тијело је превезено у Градску мртвачницу на Бијелом Бријегу гдје ће бити обављена обдукција, а подузете су све неопходне истражне радње.
