Још једно тијело пронађено у лифту у БиХ

Извор:

Аваз

29.10.2025

12:56

Беживотно тијело жене пронађено је јутрос 29. октобра, у лифту у Грачаници, а на лице мјеста изашла је полиција и у току је увиђај.

Ова информација потврђена је недуго након што је јутрос око 8.45 један мушкарац настрадао у Тузли након што га пригњечио лифт у једној од продавница у робној кући "Тузланка", те је информација о још једном тијелу у лифту додатно узнемирила грађане.

Случај женског тијела пријављен је око 10 часова Полицијској станици у Грачаници, а несрећа се десила у једном објекту у центру.

Владимир Путин

Свијет

Путин: Украјинска војска опкољена у Купјанску и Красноармејску

Портал "Аваз" наводи да је наводно жену пригњечио лифт, али ова информација још увијек није званично потврђена јер је у току увиђај.

Поменути портал наводи да је проналазак тијела кћерке пријавио је њен отац јер му се она није јављала од јуче од 16 часова.

Наводе да су на лицу мјеста полиција ПС Грачаница, ватрогасци, Служба хитне медицинске помоћи, а мјесто несреће обиљежено је жутом траком.

