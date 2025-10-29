Извор:
Sputnjik
29.10.2025
12:52
Коментари:0
Руски председник Владимир Путин посјетио је Централну војну болницу и срео се са учесницима Специјалне војне операције који се тамо лијече.
Стигао је са иконама које су му војници поклонили за рођендан. Иконе су спасиле животе војника, а на њима се виде трагови гелера и метака.
Сви који се налазе на фронту су хероји, истакао је Путин. Иначе, ситуација у зони СВО је повољна.
Он је напоменуо да Русија тренутно обезбјеђује своју дугорочну безбједност у зони СВО.
Противни је у Купјанску и Красноармејску блокиран и окружен, изјавио је Путин.
Свијет
Орбан има план
Предсједник је додао да руске трупе нису против тога да се медијима, укључујући украјинске и стране, дозволи улазак у обруч. Политичко руководство Украјине мора донијети одлуке у вези са судбином својих грађана који су у окружењу, истакао је шеф руске државе.
Руска страна је спремна да обустави сукобе у овој зони све док су присутни представници медија, изјавио је Путин, пише Спутњик.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму