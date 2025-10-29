Logo

Путин: Украјинска војска опкољена у Купјанску и Красноармејску

Извор:

Sputnjik

29.10.2025

12:52

Коментари:

0
Путин: Украјинска војска опкољена у Купјанску и Красноармејску
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Mikhail Sinitsyn

Руски председник Владимир Путин посјетио је Централну војну болницу и срео се са учесницима Специјалне војне операције који се тамо лијече.

Стигао је са иконама које су му војници поклонили за рођендан. Иконе су спасиле животе војника, а на њима се виде трагови гелера и метака.

Сви који се налазе на фронту су хероји, истакао је Путин. Иначе, ситуација у зони СВО је повољна.

Он је напоменуо да Русија тренутно обезбјеђује своју дугорочну безбједност у зони СВО.

Противни је у Купјанску и Красноармејску блокиран и окружен, изјавио је Путин.

Viktor Orban

Свијет

Орбан има план

Предсједник је додао да руске трупе нису против тога да се медијима, укључујући украјинске и стране, дозволи улазак у обруч. Политичко руководство Украјине мора донијети одлуке у вези са судбином својих грађана који су у окружењу, истакао је шеф руске државе.

Руска страна је спремна да обустави сукобе у овој зони све док су присутни представници медија, изјавио је Путин, пише Спутњик.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Specijalna vojna operacija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Виктор Орбан

Свијет

Орбан има план

2 ч

0
Како одабрати најукусније банане: "Треба пазити на дршку"

Савјети

Како одабрати најукусније банане: "Треба пазити на дршку"

2 ч

0
Пјевач тврди: Доктор ми је рекао да је смрт Халида Бешлића могла бити спријечена

Сцена

Пјевач тврди: Доктор ми је рекао да је смрт Халида Бешлића могла бити спријечена

2 ч

0
Жваке постале "украси" градских плочника и тротоара

Бања Лука

Жваке постале "украси" градских плочника и тротоара

2 ч

0

Више из рубрике

Виктор Орбан

Свијет

Орбан има план

2 ч

0
Из Белгије пријете Путину: Сравнили бисмо Москву

Свијет

Из Белгије пријете Путину: Сравнили бисмо Москву

3 ч

0
У овој европској земљи уводе се розе таблице: Ево чему служе

Свијет

У овој европској земљи уводе се розе таблице: Ево чему служе

3 ч

0
Забрињавајуће: Крими-инфлуенсери вребају дјевојке и тјерају их да буду насилне

Свијет

Забрињавајуће: Крими-инфлуенсери вребају дјевојке и тјерају их да буду насилне

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

30

Ево коме све су укинуте америчке санкције

15

17

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

15

08

АТВ-у укинуте санкције

14

58

Виландер послао бруталну поруку Ђоковићу

14

57

Јачи од "сармата": Русија успешно тестирала атомског "посејдона"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner