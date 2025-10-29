Logo

Жваке постале "украси" градских плочника и тротоара

Извор:

СРНА

29.10.2025

12:40

Коментари:

0
Жваке постале "украси" градских плочника и тротоара
Фото: Срна

Метални дијелови канти у ужем центру Бањалуке све више зарастају у жваке, које мјесецима за њих лијепе несавјесни пролазници.

Са залијепљеним жвакама на кантама у центру дуже вријеме муку муче тамошњи чистачи, који кажу да је то вид некултуре и напомињу да би им, ако неко од надређених затражи, требало неколико дана да четком и врелом водом очисте појединачне дијелове.

Мостар

Градови и општине

Здравствени радници у ХНК изашли на улице, траже повећање коефицијента

"Ми то чистимо колико можемо. Стружемо, гребемо. Још теже је очистити кад неко преко залијепљене жваке угаси цигарету. Ове су канте за ситни отпад или да неко на њима угаси цигарету и баци пикавац. Молимо људе да жваке бацају унутра. Овако није ни хигијенски, ни културно", рекао је Срни један од чистача.

Он је додао да су се давно престали жалити на чињеницу да су жвакаће гуме незванично постале “украси” градских плочника и тротоара, па је на отприлике сваких десетак центиметара улице бар по једна залијепљена жвака.

Подијели:

Тагови:

Бањалука

ulice zatrpane smećem

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Игор Бјелошевић

БиХ

Преминуо Игор Бјелошевић - радник СДП-а БиХ

3 ч

0
Вулић: Кадровска политика "тројке" довела урушавању система

БиХ

Вулић: Кадровска политика "тројке" довела урушавању система

3 ч

0

Више из рубрике

''Станивуковић предлаже веће цијене воде, гријања, паркинга...''

Бања Лука

''Станивуковић предлаже веће цијене воде, гријања, паркинга...''

6 ч

0
Нинковић: Одборници Скупштине града неће учествовати у перформансима Станивуковића

Бања Лука

Нинковић: Одборници Скупштине града неће учествовати у перформансима Станивуковића

7 ч

0
Ученици ОШ "Јован Цвијић" прикупили више од 11.500 КМ за лијечење Петра Шарића

Бања Лука

Ученици ОШ "Јован Цвијић" прикупили више од 11.500 КМ за лијечење Петра Шарића

18 ч

1
Колапс градског саобраћаја у Бањалуци

Бања Лука

Колапс градског саобраћаја у Бањалуци

19 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

17

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

15

08

АТВ-у укинуте санкције

14

58

Виландер послао бруталну поруку Ђоковићу

14

57

Јачи од "сармата": Русија успешно тестирала атомског "посејдона"

14

57

Трагична потјера: Полицајац оптужен за несрећу у којој је погинуо његов колега

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner