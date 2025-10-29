Жваке постале "украси" градских плочника и тротоара

Извор:
СРНА
29.10.2025
12:40
Коментари:0
Метални дијелови канти у ужем центру Бањалуке све више зарастају у жваке, које мјесецима за њих лијепе несавјесни пролазници.
Са залијепљеним жвакама на кантама у центру дуже вријеме муку муче тамошњи чистачи, који кажу да је то вид некултуре и напомињу да би им, ако неко од надређених затражи, требало неколико дана да четком и врелом водом очисте појединачне дијелове.
Градови и општине
Здравствени радници у ХНК изашли на улице, траже повећање коефицијента
"Ми то чистимо колико можемо. Стружемо, гребемо. Још теже је очистити кад неко преко залијепљене жваке угаси цигарету. Ове су канте за ситни отпад или да неко на њима угаси цигарету и баци пикавац. Молимо људе да жваке бацају унутра. Овако није ни хигијенски, ни културно", рекао је Срни један од чистача.
Он је додао да су се давно престали жалити на чињеницу да су жвакаће гуме незванично постале “украси” градских плочника и тротоара, па је на отприлике сваких десетак центиметара улице бар по једна залијепљена жвака.
Бања Лука
6 ч0
Бања Лука
7 ч0
Бања Лука
18 ч1
Бања Лука
19 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму