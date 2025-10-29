У овој европској земљи уводе се розе таблице: Ево чему служе

29.10.2025
12:12
Сваке године између 350.000 и 450.000 возила у Француској добије привремене регистарске таблице које важе највише четири мјесеца.
Почетком наредне године, француски возачи добиће нове розе регистарске таблице, које ће замијенити досадашње бијеле ознаке за нова и увозна возила.
Промјена, коју је најавило француско Министарство унутрашњих послова, дио је напора државе да сузбије све чешће преваре с привременим регистрацијама, преноси Нова.
Наиме, многи возачи настављају да возе са истеклим таблицама, чиме избјегавају порезе и обавезе регистрације, а таква возила су практично "невидљива" за систем контроле.
Розе таблице, које ниједна друга земља тренутно не користи, биће уведене од првог тромјесечја 2026. године.
На њима ће јасно бити одштампан датум истека важности (мјесец и година), што ће омогућити полицији и аутоматским камерама да одмах препознају возила која више нису легална на путу.
Према подацима француског портала Connexion France, сваке године око 400.000 возила добије привремене ознаке, а злоупотребе су у порасту посебно у случају продаје возила с истеклим таблицама или коришћења истих дуже од дозвољеног рока.
Француске власти вјерују да ће нова боја и јасније обиљежавање значајно смањити простор за манипулације и олакшати контролу на путевима.
