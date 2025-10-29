Logo

Видео ликвидације руског официра: Атентатор снимао како притишће дугме

Извор:

Телеграф

29.10.2025

11:45

Коментари:

0
Наводни снимак убиства руског официра
Фото: Screenshot / X

Украјинска војна обавјештајна служба (ГУР) наводно је елиминисала руског потпуковника ОМОН-а, за ког тврди да је умијешан у ратне злочине у Кијевској области.

Мета је био Венијамин Владимирович Мажерин, потпуковник руске "полиције" који је служио у специјалној јединици Оберег Кемеровског огранка Националне гарде.

Слободан Голуб

Друштво

Преминуо угледни привредник из Српске - власник Металца

Његов аутомобил је 25. октобра дигнут у ваздух даљински активираном бомбом док је возио у Кемеровској области.

На снимку који је објављен види се како неко држи даљински у руци, након чега аутомобил експлодира.

Аутентичност снимка за сада није независно потврђена.

Русија за сада није коментарисала ове наводе, прноси "Телеграф".

Мажерин је служио у јединици ОМОН-а за специјалне намјене "Оберег", коју су украјинске власти идентификовале као једну од неколико формација Росгвардије умијешаних у ратне злочине почињене над цивилима у Кијевској области током почетне руске инвазије у фебруару-марту 2022. године.

Haker

Наука и технологија

Украдене шифре милиона људи, провјерите је ли и ваша

Украјинско државно тужилаштво покренуло је кривични поступак против припадника јединице по оптужбама за кршење закона и обичаја ратовања, позивајући се на доказе и свједочења очевидаца прикупљена у ослобођеним подручјима сјеверно од Кијева.

Украјинска обавјештајна служба је саопштила да је лично идентификовала починиоце из "Оберега" још у априлу 2022. године и "планирала мјере усмјерене на обезбјеђивање праведне казне" за оне који су умијешани.

Подијели:

Тагови:

Русија

Експлозија

Убиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Крузер заборавио путницу на острву: Неколико сати касније пронашли је мртву

Свијет

Крузер заборавио путницу на острву: Неколико сати касније пронашли је мртву

3 ч

0
''Додикова апелација биће усвојена ако има правне струке у Уставном суду''

Република Српска

''Додикова апелација биће усвојена ако има правне струке у Уставном суду''

4 ч

1
Песков: Неосноване оптужбе на рачун Москве

Свијет

Песков: Неосноване оптужбе на рачун Москве

4 ч

0
Убијени руски официр

Свијет

Руски официр ликвидиран у експлозији аутомобила

4 ч

0

Више из рубрике

Крузер заборавио путницу на острву: Неколико сати касније пронашли је мртву

Свијет

Крузер заборавио путницу на острву: Неколико сати касније пронашли је мртву

3 ч

0
Убијени руски официр

Свијет

Руски официр ликвидиран у експлозији аутомобила

4 ч

0
Песков: Неосноване оптужбе на рачун Москве

Свијет

Песков: Неосноване оптужбе на рачун Москве

4 ч

0
Ураган "Мелиса" широк као Тексас

Свијет

Ураган "Мелиса" широк као Тексас

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

30

Ево коме све су укинуте америчке санкције

15

17

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

15

08

АТВ-у укинуте санкције

14

58

Виландер послао бруталну поруку Ђоковићу

14

57

Јачи од "сармата": Русија успешно тестирала атомског "посејдона"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner