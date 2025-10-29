Видео ликвидације руског официра: Атентатор снимао како притишће дугме

Извор:
Телеграф
29.10.2025
11:45
Коментари:0
Украјинска војна обавјештајна служба (ГУР) наводно је елиминисала руског потпуковника ОМОН-а, за ког тврди да је умијешан у ратне злочине у Кијевској области.
Мета је био Венијамин Владимирович Мажерин, потпуковник руске "полиције" који је служио у специјалној јединици Оберег Кемеровског огранка Националне гарде.
Његов аутомобил је 25. октобра дигнут у ваздух даљински активираном бомбом док је возио у Кемеровској области.
На снимку који је објављен види се како неко држи даљински у руци, након чега аутомобил експлодира.
Аутентичност снимка за сада није независно потврђена.
Русија за сада није коментарисала ове наводе, прноси "Телеграф".
Мажерин је служио у јединици ОМОН-а за специјалне намјене "Оберег", коју су украјинске власти идентификовале као једну од неколико формација Росгвардије умијешаних у ратне злочине почињене над цивилима у Кијевској области током почетне руске инвазије у фебруару-марту 2022. године.
Украјинско државно тужилаштво покренуло је кривични поступак против припадника јединице по оптужбама за кршење закона и обичаја ратовања, позивајући се на доказе и свједочења очевидаца прикупљена у ослобођеним подручјима сјеверно од Кијева.
Украјинска обавјештајна служба је саопштила да је лично идентификовала починиоце из "Оберега" још у априлу 2022. године и "планирала мјере усмјерене на обезбјеђивање праведне казне" за оне који су умијешани.
Ukraine’s military intelligence (GUR) has eliminated a Russian OMON lieutenant colonel involved in war crimes in the Kyiv region.— Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2025
The target was Veniamin Vladimirovich Mazherin, a lieutenant colonel in the Russian “police” who served in the special unit Obereg of the National… pic.twitter.com/FBWYSGOp0c
