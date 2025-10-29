29.10.2025
11:26
Коментари:0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков одбацио је као неосновану оптужбу о наводној умијешаности Москве у скрнављење споменика жртвама Холокауста у Француској.
Песков је напоменуо да оптужбе морају бити поткријепљене доказима.
"Уколико Француска оптужи Русију за учешће у овом чину, и ако се те оптужбе изнесу током суђења, морају бити поткријепљене неким вјеродостојним доказима или аргументима", истакао је Песков.
Свијет
Трамп постигао договор са Јужном Корејом: ''Доносим трилионе долара у САД''
Према његовим ријечима, ако то није случај, вјероватно ће бацити сјенку на оне који износе такве оптужбе.
"По правилу, и готово увијек, све такве оптужбе остају неосноване и неутемељене", истакао је Песков.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму