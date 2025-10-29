Logo

Песков: Неосноване оптужбе на рачун Москве

29.10.2025

11:26

Фото: Танјуг/АП

Портпарол Кремља Дмитриј Песков одбацио је као неосновану оптужбу о наводној умијешаности Москве у скрнављење споменика жртвама Холокауста у Француској.

Песков је напоменуо да оптужбе морају бити поткријепљене доказима.

"Уколико Француска оптужи Русију за учешће у овом чину, и ако се те оптужбе изнесу током суђења, морају бити поткријепљене неким вјеродостојним доказима или аргументима", истакао је Песков.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп постигао договор са Јужном Корејом: ''Доносим трилионе долара у САД''

Према његовим ријечима, ако то није случај, вјероватно ће бацити сјенку на оне који износе такве оптужбе.

"По правилу, и готово увијек, све такве оптужбе остају неосноване и неутемељене", истакао је Песков.

