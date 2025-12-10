Logo
Ковачевић: Опозиција срушила одлуку НСРС, у корист своје БиХ и у одбрану свог Шмита

10.12.2025

Фото: АТВ БЛ

Опозиција слави побједу крњег Уставног суда БиХ над Народном скупштином, зато што је у њихову корист, а против Републике Српске, поручио је Радован Ковачевић, српски делегат у Дому народа ПС БиХ и портпарол СНСД-а.

"Тако они бирају приоритете. Они на првом мјесту, па макар и на штету Српске. Тај Уставни суд БиХ није никада донио одлуку у корист Устава, Срба и Републике Српске. Тако је било и овај пут. Поента одлуке Народне скупштине Републике Српске је била та да се коначна одлука доноси у Српској. Опозиција је ту одлуку срушила, у корист своје БиХ и у одбрану свог Шмита", истиче Ковачевић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Каже, и то називају правдом и борбом против дискриминације.

"А ћуте када нелегални Шмит дискриминише оне који су већински избор народа Републике Српске. Не да ћуте, него му трче на сарајевску сећију, захваљују се и моле за додатне нападе на Србе и Српску. Туга, чемер и јад", додао је он.

