Преминуо угледни привредник из Српске - власник Металца

29.10.2025
11:38
Коментари:0
Слободан Голуб, угледни дервентски привредник и друштвени радник, преминуо је јутрос изненада у 70. години.
Голуб је био оснивач и власник предузећа „Металац МБМ“, које се бави израдом производа од метала, а које је од мале занатске радионице израсло у великог извозника. Осим одличних пословних резултата, предузеће се истакло и усвајањем и увођењем нових технологија, а 2020. године добило је Великогоспојинску повеља града.
Голуб је рођен 1956. године у Календеровцима, а прије бављења бизнисом, двадесетак година радио је као професор у средњој школи, преноси Дервентски лист.
