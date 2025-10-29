Logo

Преминуо угледни привредник из Српске - власник Металца

29.10.2025

11:38

Преминуо угледни привредник из Српске - власник Металца
Фото: Дервентски лист

Слободан Голуб, угледни дервентски привредник и друштвени радник, преминуо је јутрос изненада у 70. години.

Голуб је био оснивач и власник предузећа „Металац МБМ“, које се бави израдом производа од метала, а које је од мале занатске радионице израсло у великог извозника. Осим одличних пословних резултата, предузеће се истакло и усвајањем и увођењем нових технологија, а 2020. године добило је Великогоспојинску повеља града.

Голуб је рођен 1956. године у Календеровцима, а прије бављења бизнисом, двадесетак година радио је као професор у средњој школи, преноси Дервентски лист.

