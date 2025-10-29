Logo

Крузер заборавио путницу на острву: Неколико сати касније пронашли је мртву

Јутарњи.хр

29.10.2025

Фото: Pixabay

Аустралске власти покренуле су истрагу након што је 80-годишња жена, коју је крузер оставио на острву Лизард, дијелу Великог кораљног гребена, пронађена мртва. У суботу је планинарила заједно с осталим путницима крузера “Coral Adventurer” и одвојила се од групе како би се одморила, преноси Би-би-си.

Брод је оствро напустио око заласка сунца, али се неколико сати касније вратио кад је посада схватила да путница недостаје. Опсежна потрага завршила је проналаском њеног тијела у недјељу ујутро. Аустралска поморска сигурносна управа саопштила је да проводи истрагу и да ће разговарати с посадом брода када пристану у Дарвину касније ове седмице.

Директор компаније која је организирала путовање Марк Фифиелд, изјавио је да су запосленици контактирали породицу преминуле и понудили им подршку због “трагичне смрти”.

"Искрено нам је жао што се ово догодило и у потпуности стојимо уз породицу преминуле", рекао је Фифиелд.

Према писању локалних медија, 80-годишња Аустралка придружила се групи која се упутила према највишем врху острва. Било је то једно од првих одредишта 60-дневног путовања око Аустралије, које је коштало више десетака хиљада долара.

Према интернетској страници компаније, “Coral Adventurer” може угостити до 120 особа и има 46 чланова посаде. Брод је посебно дизајниран за приступ удаљеним дијеловима аустралске обале и опремљен је мањим чамцима која се користе за излете током дана.

Полиција је смрт путнице описала као “изненадну, али не сумњиву”, преноси Би-би-си.

