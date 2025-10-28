Logo

Илију брат убио на рођендан: Тијело држао у купатилу

Илија Иванов (42) брутално је убијен на свој рођендан, а полиција је ухапсила његовог рођеног брата С. И. (43) због сумње да је починио злочин, те да је данима послије покушавао да уклони трагове.

Илија је убијен у Кавадарцима у јулу ове године, али је тијело пронађено тек у августу, након чега је полиција ухапсила његовог брата. Сада су из тужилаштва објавили језиве детаље злочина који је до сржи потресао Сјеверну Македонију.

Тијело несрећног Илије пронађено је у шупи на родитељском имању. Према наводима пријатеља Илија је био вриједан и повучен човјек, који је радио ПВЦ столарију. Његове колеге кажу да је био човјек који мрава не би згазио и сви су га цијенили и поштовали. Због тога су сви били потресени када су сазнали да је брутално убијен.

Према наводима тужилаштва, Илија је 27. јула обиљежавао 42. рођендан, а у једном тренутку С. И. је дошао да му братски честита. Браћа су сједила и причала, а онда су се дотакли теме подјеле имовине. Наводно је услиједила расправа, током које је С. И. зграбио чекић и свом снагом Илију ударио по глави. Када је Илија пао од силине ударца, С. И. га је ударио још два пута и оставио га да лежи у крви.

Брату није пружио помоћ, већ се у кућу вратио тек сутрадан, када је Илија већ подлегао повредама, наводе из тужилаштва. Тијело је потом премјестио у купатило и данима је чистио крв и уклањао трагове злочина. Истовремено је са Илијином картицом подизао новац са његовог банковног рачуна.

У једном тренутку је Илијино тијело пребацио у шупу у дворишту, гдје га је закопао у плиткој раки, преко које је наслагао дрва и друге предмете.

Тијело несрећног Илије са језивим повредама главе пронађено је 5. августа ове године, након чега је С. И. и ухапшен.

