Пожар прогутао цијело имање, страдала три понија

Извор:

Блиц

28.10.2025

12:27

Пожар прогутао цијело имање, страдала три понија
Фото: Pixabay

Стравичан пожар захватио је породично имање у мјесту Зент Томас ам Блазенштајн у Горњој Аустрији, у округу Перг.

Ватрена стихија букнула је у понедјељак око поднева и у потпуности уништила пољопривредно домаћинство до самих темеља. Нажалост, три понија су изгорјела у стајама, док су дјечаци, синови власника фарме, прошли без повреда.

Par, ljubav

Занимљивости

Најоданији партнери рађају се у ова четири хороскопска знака

Пожар почео док су дјечаци точили гориво

Према првим информацијама, трагедија је почела када су дјечаци од 13 и 11 година, који су били на јесењем распусту, покушавали да наточе гориво у квад мотор како би се провозали по имању. Из за сада непознатог разлога, канистер с бензином се запалио – највјероватније зато што је мотор већ био упаљен и прегријан.

Ватра се затим муњевито проширила по имању, захвативши помоћне објекте и стаје.

Дечаци су покушали да угасе пожар противпожарним апаратом, али нису успјели. Тек када су схватили да је ватра измакла контроли, позвали су ватрогасце.

zatvor robija

Регион

Бивша хрватска министарка мора у затвор

Стотине ватрогасаца на терену, али имање потпуно уништено

На лице мјеста упућено је 13 ватрогасних јединица из цијелог региона, са око 120 ватрогасаца. Борили су се с ватром у изузетно тешким условима — уз јаку кишу и вјетар. Вода за гашење морала је да се допрема из удаљених извора, а у помоћ су притекли и локални пољопривредници са цистернама.

Упркос надљудским напорима, ватра је прогутала све помоћне објекте на имању. Три понија нису успјела да се спасу и страдала су у пламену. Захваљујући брзој интервенцији, ватра није прешла на породичну кућу и оближњу шуму, чиме је избјегнута још већа катастрофа.

ruza smrt in memoriam

Култура

Славна глумица преминула у 93. години

Истрага у току

На терену су и даље истражитељи из Канцеларије за криминалистичка истраживања Горње Аустрије, који утврђују тачан узрок пожара. Према првим процјенама, материјална штета је огромна. Локална заједница покренула је иницијативу за помоћ породици, чије је имање у потпуности уништено.

пожар

Аустрија

