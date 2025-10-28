Logo

Захарова савјетује Макрону да пошаље војску да чува француске музеје

28.10.2025

Фото: Танјуг/АП

Француски предсједник Емануел Макрон требало би да пошаље трупе да заштите француске музеје, а не у Украјину, изјавила је званична представница руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Према подацима за 2025. годину, у Француској има 1.123 музеја. Боље би било да Макрон пошаље по два војника да чувају те културне објекте, како се не би поновио случај с Лувром, имајући у виду тешко стање са унутрашњом безбједности и јавним редом", прокоментарисала је званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.

Прес-биро руске Спољне обавештајне службе (СВР) раније је објавио да, према информацијама које је добио, Макрон сања о војној интервенцији у Украјини. На основу његових инструкција, француски Генералштаб се спрема да пошаље тамо контингент од 2.000 војника и официра, напоменуо је СВР, пише Спутњик.

Марија Захарова

