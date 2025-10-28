Извор:
Sputnjik
28.10.2025
10:46
Коментари:0
Француски предсједник Емануел Макрон требало би да пошаље трупе да заштите француске музеје, а не у Украјину, изјавила је званична представница руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Према подацима за 2025. годину, у Француској има 1.123 музеја. Боље би било да Макрон пошаље по два војника да чувају те културне објекте, како се не би поновио случај с Лувром, имајући у виду тешко стање са унутрашњом безбједности и јавним редом", прокоментарисала је званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.
Свијет
Трамп: Америка може да побиједи у било ком рату
Прес-биро руске Спољне обавештајне службе (СВР) раније је објавио да, према информацијама које је добио, Макрон сања о војној интервенцији у Украјини. На основу његових инструкција, француски Генералштаб се спрема да пошаље тамо контингент од 2.000 војника и официра, напоменуо је СВР, пише Спутњик.
Најновије
Најчитаније
13
09
13
08
13
06
13
06
13
04
Тренутно на програму