Почео Регионални самит трговине у Бањалуци

28.10.2025

10:33

Почео Регионални самит трговине у Бањалуци
Фото: АТВ

Регионални самит трговине, први међународни догађај о трговини организован у Републици Српској, почео је данас у Бањалуци, скуп је отворио премијер Саво Минић.

Самит окупља кључне лидере из области малопродаје, велепродаје, логистике, производње и јавне управе, а циљ је покретање дијалога о будућности трговине, новим пословним моделима, дигитализацији и одрживом развоју.

Први Регионални самит трговине, дводневни догађај посвећен будућности трговине, регионалној сарадњи и расту пословних прилика, биће одржан 28. и 29. октобра у Културном центру Бански двор у Бањалуци.

Првог дана фокус је на регионалној сарадњи и инспиративним причама лидера трговине, док је други дан посвећен будућности малопродаје, дигиталној трансформацији и припремама за ЕXПО 2027.

Бањалука

trgovina

