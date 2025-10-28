Logo

МИП Русије: Додик и Лавров за јачање партнерских односа

28.10.2025

10:14

Ruska zastava
Фото: Pixabay

На састанку предсједника Републике Српске Милорада Додика са руским министром спољних послова Сергејем Лавровом у Минску потврђена је посвећеност јачању партнерских веза Републике Српске и Русије, саопштено је из руског Министарства спољних послова.

На састанку је изражена подршка Дејтонском споразуму као јединој основи за мир и безбједност у БиХ и на Западном Балкану.

Током сусрета, одржаном на маргинама Треће Минске међународне конференције о евроазијској безбједности, Додик и Лавров су детаљно размијенили мишљења о ситуацији у вези са примјеном Дејтонског споразума у контексту унутрашње политичке кризе у БиХ.

Dodik i Lavrov 1

Република Српска

Додик са Лавровом: Остајемо на високом нивоу сарадње

Сергеј Лавров

Милорад Додик

