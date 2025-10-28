Лукашенко: Западни политичари воде своје земље ка изолацији

- Западни политичари не желе да схвате и прихвате данашњу реалност. Њихова политика незаконитих санкција и нових линија раздвајања - било да су то идеолошке баријере, затворене границе или небо - директан је пут ка самоизолацији - истакао је Лукашенко на Међународној конференцији о евроазијској безбједности.

Он је напоменуо да је свијет направио корак напред јер разумијевање потребе за суживотом без сукоба, толеранцијом и поштовањем различитости долази до изражаја.

- И у овом свијету, глобална већина је препознала себе као пуноправног и равноправног учесника - навео је Лукашенко.

Лукашенко је критиковао Минхенску конференцију о безбједности као платформу за неуспјех, те указао да, са друге стране, Минска конференција постаје све популарнија, јавља БелТА.

Он је истакао да Минска конференција већ обезбиједила своје место у међународном календару јер ове године учествује 48 земаља док их је прошле било 38.

- Зашто? Гдје другде можемо отворено и искрено да разговарамо о основним безбједносним питањима на нашем заједничком континенту? У Минхену? Можда. Али, они желе да виде и чују само оне који су прошли кроз "идеолошко сито". Да је по њиховом, не би пустили Американце унутра. Шта ако још једном кажу истину о "европској башти": о изгубљеним вриједностима, зависности, лицемерју, цензури и двоструким стандардима? - упитао је Лукашенко.

Он је истакао да је главни разлог за недостатак напретка у глобалној деескалацији досљедно непоштовање принципа недјељиве безбједности.

- Као резултат тога, међународни односи данас морају бити окарактерисани не повјерењем и сарадњом, већ подацима о километрима нових баријера и мегатонама смртоносног оружја. Иза такве опасне математике крије се судбина не појединаца, већ цијелог човјечанства - упозорио је шеф бјелоруске државе.

Минска међународна конференција о евроазијској безбједности окупила је делегације из више од 40 земаља и седам међународних организација, међу којим ће бити и представници Републике Српске.

Главна тема дводневне конференције је "Глобални свјетски /не/ред и евроазијска безбједносна слагалица".

Скуп са одржава под покровитељством Министарства спољних послова Бјелорусије.