Лукашенко: Западни политичари воде своје земље ка изолацији

28.10.2025
09:56
Коментари:0
Бјелоруски предсједник Александар Лукашенко изјавио је у Минску да западни политичари воде своје земље ка изолацији јер су и даље увјерени да могу да натјерају све да слиједе њихове интересе.
- Западни политичари не желе да схвате и прихвате данашњу реалност. Њихова политика незаконитих санкција и нових линија раздвајања - било да су то идеолошке баријере, затворене границе или небо - директан је пут ка самоизолацији - истакао је Лукашенко на Међународној конференцији о евроазијској безбједности.
Он је напоменуо да је свијет направио корак напред јер разумијевање потребе за суживотом без сукоба, толеранцијом и поштовањем различитости долази до изражаја.
- И у овом свијету, глобална већина је препознала себе као пуноправног и равноправног учесника - навео је Лукашенко.
Лукашенко је критиковао Минхенску конференцију о безбједности као платформу за неуспјех, те указао да, са друге стране, Минска конференција постаје све популарнија, јавља БелТА.
Република Српска
Додик са Лавровом: Остајемо на високом нивоу сарадње
Он је истакао да Минска конференција већ обезбиједила своје место у међународном календару јер ове године учествује 48 земаља док их је прошле било 38.
- Зашто? Гдје другде можемо отворено и искрено да разговарамо о основним безбједносним питањима на нашем заједничком континенту? У Минхену? Можда. Али, они желе да виде и чују само оне који су прошли кроз "идеолошко сито". Да је по њиховом, не би пустили Американце унутра. Шта ако још једном кажу истину о "европској башти": о изгубљеним вриједностима, зависности, лицемерју, цензури и двоструким стандардима? - упитао је Лукашенко.
Он је истакао да је главни разлог за недостатак напретка у глобалној деескалацији досљедно непоштовање принципа недјељиве безбједности.
- Као резултат тога, међународни односи данас морају бити окарактерисани не повјерењем и сарадњом, већ подацима о километрима нових баријера и мегатонама смртоносног оружја. Иза такве опасне математике крије се судбина не појединаца, већ цијелог човјечанства - упозорио је шеф бјелоруске државе.
Минска међународна конференција о евроазијској безбједности окупила је делегације из више од 40 земаља и седам међународних организација, међу којим ће бити и представници Републике Српске.
Главна тема дводневне конференције је "Глобални свјетски /не/ред и евроазијска безбједносна слагалица".
Скуп са одржава под покровитељством Министарства спољних послова Бјелорусије.
Најновије
Најчитаније
13
08
13
06
13
06
13
04
13
03
Тренутно на програму