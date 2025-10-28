Преврнуо се аутобус на ауто-путу, повријеђено 46 навијача

Извор:
Телеграф
28.10.2025
10:45
Коментари:0
Аутобус који је превозио навијаче Фламенга ка аргентинској престоници Буенос Ајресу преврнуо се у понедјељак поподне, 27. октобра, на аутопуту Пресиденте Дутра, у близини града Барра Манса, у унутрашњости државе Рио де Жанеиро.
Навијачи су били на путу за Аргентину, гдје Фламенго треба да одигра меч против Расинга, али се путовање завршило несрећом. Према првим информацијама, неколико особа је повријеђено и пребачено у болницу "Санта Цаса де Барра Манса" и болницу Сао Жоао Батиста, такође у том региону.
Из навијачке организације “Наçãо 12”, која је одговорна за организацију путовања, саопштено је да су сви чланови који су се налазили у аутобусу — живи и ван животне опасности.
- Пријављено је 46 повријеђених. Од тога је 32 људи задобило лакше повреде, десет особа има повреде средње тежине, а четворо је тешко повријеђено. Сви чланови навијачке групе и остали путници у аутобусу су добро - стоји у саопштењу. Организација је додала да је група већ у контакту са властима и да ће пружити сву потребну помоћ повријеђенима.
Несрећа се догодила током једног од највећих навијачких путовања у сезони, јер је дуел између Фламенга и Расинга привукао огроман број бразилских фанова који су кренули копненим путем ка Буенос Ајресу.
За сада није познат тачан узрок несреће, али локални медији преносе да је возач изгубио контролу над возилом док је аутобус пролазио кроз кривину по клизавом коловозу.
🚨🧐 Hinchas de Flamengo comenzaron a pelearse porque algunos empezaron a filmar de cerca con el celular a los heridos luego de que volcara el micro que los transportaba a Buenos Aires. — PaseClave (@paseclave__) October 28, 2025
¿Opiniones? pic.twitter.com/nr0GcUs4iv
