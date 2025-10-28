Logo

Преврнуо се аутобус на ауто-путу, повријеђено 46 навијача

Телеграф

28.10.2025

Преврнуо се аутобус на ауто-путу, повријеђено 46 навијача
Фото: pexels

Аутобус који је превозио навијаче Фламенга ка аргентинској престоници Буенос Ајресу преврнуо се у понедјељак поподне, 27. октобра, на аутопуту Пресиденте Дутра, у близини града Барра Манса, у унутрашњости државе Рио де Жанеиро.

Навијачи су били на путу за Аргентину, гдје Фламенго треба да одигра меч против Расинга, али се путовање завршило несрећом. Према првим информацијама, неколико особа је повријеђено и пребачено у болницу "Санта Цаса де Барра Манса" и болницу Сао Жоао Батиста, такође у том региону.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Америка може да побиједи у било ком рату

Из навијачке организације “Наçãо 12”, која је одговорна за организацију путовања, саопштено је да су сви чланови који су се налазили у аутобусу — живи и ван животне опасности.

- Пријављено је 46 повријеђених. Од тога је 32 људи задобило лакше повреде, десет особа има повреде средње тежине, а четворо је тешко повријеђено. Сви чланови навијачке групе и остали путници у аутобусу су добро - стоји у саопштењу. Организација је додала да је група већ у контакту са властима и да ће пружити сву потребну помоћ повријеђенима.

Несрећа се догодила током једног од највећих навијачких путовања у сезони, јер је дуел између Фламенга и Расинга привукао огроман број бразилских фанова који су кренули копненим путем ка Буенос Ајресу.

Самит трговине

Економија

Почео Регионални самит трговине у Бањалуци

За сада није познат тачан узрок несреће, али локални медији преносе да је возач изгубио контролу над возилом док је аутобус пролазио кроз кривину по клизавом коловозу.

