Свака земља је заинтересована за куповину стратешких производа као што су најквалитетнији енергетски ресурси, у већим количинама и по нижим цијенама. У том смислу, руски енергетски ресурси су веома конкурентни на међународним тржиштима, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Овим ријечима је он прокоментарисао планове мађарског премијера Виктора Орбана да са америчким лидером Доналдом Трампом разговара о куповини руске нафте.
Песков је констатовао да Москва чује саопштења из Вашингтона да све земље треба да престану да купују руску нафту и истовремено оцијенио да руски енергенти имају стратешки значај за многе земље, да су пожељни и конкурентни.
- Знамо да многе земље на ово реагују говорећи да ће саме одлучити од кога ће шта купити и шта највише одговара њиховим националним интересима - нагласио је Песков.
Русија нуди висококвалитетне енергетске ресурсе по атрактивним цијенама, али Индија и Кина ће саме одлучити да ли ће их куповати од Русије или не, закључио је портпарол Кремља.
Раније је Орбан изјавио да током предстојецће посјете Сједињеним Државама намјерава да разговара са Трампом о санкцијама уведеним против руске нафте, тврдећи да ће без енергената из Русије цијене у Мађарској скочити.
