Logo

Трачао о жени по Кнежеву и пријетио јој па ухапшен

Извор:

АТВ

28.10.2025

10:50

Коментари:

0
Трачао о жени по Кнежеву и пријетио јој па ухапшен

Полиција у Кнежеву ухапсила је јуче и саслушала А.Г. из овог мјеста због сумње да је починио кривична дјела "Клевета" и "Угрожавање сигурности".

Како се сумња, А.Г. је у претходних неколико дана другим особама износило неистине о жени из Кнежева, којом приликом је причинило штету њеном угледу и части, те јој пријетио.

Полиција

Хроника

Добио батине па запуцао из пушке у кафани

То је код оштећене изазвало страх, кажу у полицији.

"Лице А.Г. је одбило да се подвргне испитивању на присуство опојних дрога у организму", истиче се у саопштењу.

О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Подијели:

Тагови:

kleveta

Кнежево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пијан претукао жену у Лакташима, жртва превезена на УКЦ

Хроника

Пијан претукао жену у Лакташима, жртва превезена на УКЦ

2 ч

0
Почео Регионални самит трговине у Бањалуци

Економија

Почео Регионални самит трговине у Бањалуци

2 ч

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије

Свијет

Лавров: Европа не крије да се спрема за рат, већ формирају коалицију

2 ч

0
Трамп: Америка може да побиједи у било ком рату

Свијет

Трамп: Америка може да побиједи у било ком рату

2 ч

0

Више из рубрике

Пијан претукао жену у Лакташима, жртва превезена на УКЦ

Хроника

Пијан претукао жену у Лакташима, жртва превезена на УКЦ

2 ч

0
Добио батине па запуцао из пушке у кафани

Хроника

Добио батине па запуцао из пушке у кафани

2 ч

0
Након свађе избо мајку у кући

Хроника

Након свађе избо мајку у кући

4 ч

0
Полицајци пали због пљачке златаре

Хроника

Полицајци пали због пљачке златаре

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

06

Мазалица: Иванићу смета борба за заштиту Српске

13

06

Амиџић: Економска активност из ЕУ се сели у друге зоне

13

04

Kојић: Не чуди нас Иванићево оглашавање као политичке кукавице и конформисте

13

03

Кошарац: Отварати нова тржишта и развијати слободну трговину

13

03

Млада докторица пронађена мртва у Ургентном центру

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner