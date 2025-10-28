Трачао о жени по Кнежеву и пријетио јој па ухапшен

Извор:
АТВ
28.10.2025
10:50
Полиција у Кнежеву ухапсила је јуче и саслушала А.Г. из овог мјеста због сумње да је починио кривична дјела "Клевета" и "Угрожавање сигурности".
Како се сумња, А.Г. је у претходних неколико дана другим особама износило неистине о жени из Кнежева, којом приликом је причинило штету њеном угледу и части, те јој пријетио.
То је код оштећене изазвало страх, кажу у полицији.
"Лице А.Г. је одбило да се подвргне испитивању на присуство опојних дрога у организму", истиче се у саопштењу.
О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
