Расте број жртава у Тузли, број прешао 10

Извор:
Кликс
05.11.2025
08:07
Коментари:1
Према посљедњим званичним информацијама, укупно 11 особа је смртно страдало у пожару који је синоћ захватио дио зграде Дома пензионера у Тузли, док је 35 особа затражило љекарску помоћ у Универзитетском клиничком центру у Тузли.
Седми спрат зграде Дома пензионера у Тузли синоћ је захватио већи пожар, а према посљедњим информацијама које је за Кликс потврдио градоначелник Зијад Лугавић, 11 особа је смртно страдало, док је 35 затражило љекарску помоћ у Универзитетском клиничком центру у Тузли.
Према информацијама којима располаже Кликс, у пожару су смртно страдали штићеници дома који су се налазили на седмом спрату зграде. Ријеч је о непокретним особама, са прилично нарушеним здравственим стањем.
Лугавић је рекао да се међу повријеђеним који су затражили љекарску помоћ налазе штићеници и запосленици дома, затим полицијски службеници, ватрогасци те медицински техничари. С друге стране, према незваничним информацијама којима Klix.ba располаже, троје повријеђених је у критичном стању.
"У осам сати ће бити одржан ванредни колегиј Градског савјета Тузле, а након њега ће бити и колегиј градоначелника те цивилне заштите. Тим приликама ћемо планирати активности које ћемо подузети, али након што истражни органи заврше свој дио посла", казао је Лугавић за Кликс.
БиХ
Ћосић: Конаковић одређује који ће Србин бити преговарач са ЕУ
Иначе, зграду Дома пензионера јутрос осигуравају припадници Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона. Како је раније речено, штићеници се налазе на осигураним спратовима зграде, односно у апартманима које није захватио пожар.
Хроника
1 ч0
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
09
20
09
16
09
14
09
10
09
06
Тренутно на програму