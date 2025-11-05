Logo

Расте број жртава у Тузли, број прешао 10

Извор:

Кликс

05.11.2025

08:07

Коментари:

1
Расте број жртава у Тузли, број прешао 10
Фото: Anadolija

Према посљедњим званичним информацијама, укупно 11 особа је смртно страдало у пожару који је синоћ захватио дио зграде Дома пензионера у Тузли, док је 35 особа затражило љекарску помоћ у Универзитетском клиничком центру у Тузли.

Седми спрат зграде Дома пензионера у Тузли синоћ је захватио већи пожар, а према посљедњим информацијама које је за Кликс потврдио градоначелник Зијад Лугавић, 11 особа је смртно страдало, док је 35 затражило љекарску помоћ у Универзитетском клиничком центру у Тузли.

Према информацијама којима располаже Кликс, у пожару су смртно страдали штићеници дома који су се налазили на седмом спрату зграде. Ријеч је о непокретним особама, са прилично нарушеним здравственим стањем.

Пожар у Дому пензионера у Тузли

Лугавић је рекао да се међу повријеђеним који су затражили љекарску помоћ налазе штићеници и запосленици дома, затим полицијски службеници, ватрогасци те медицински техничари. С друге стране, према незваничним информацијама којима Klix.ba располаже, троје повријеђених је у критичном стању.

"У осам сати ће бити одржан ванредни колегиј Градског савјета Тузле, а након њега ће бити и колегиј градоначелника те цивилне заштите. Тим приликама ћемо планирати активности које ћемо подузети, али након што истражни органи заврше свој дио посла", казао је Лугавић за Кликс.

Зденко Ћосић

БиХ

Ћосић: Конаковић одређује који ће Србин бити преговарач са ЕУ

Иначе, зграду Дома пензионера јутрос осигуравају припадници Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона. Како је раније речено, штићеници се налазе на осигураним спратовима зграде, односно у апартманима које није захватио пожар.

Подијели:

Тагови:

Тузла

Dom penzionera

пожар

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Огласио се Дом пензионера: Пожар избио на седмом спрату

Хроника

Огласио се Дом пензионера: Пожар избио на седмом спрату

1 ч

0
Тешка несрећа: Пао авион, има мртвих, објављени језиви снимци

Свијет

Тешка несрећа: Пао авион, има мртвих, објављени језиви снимци

2 ч

0
Штићеница Дома емотивно: На спратовима гд‌је је избио пожар су непокретне особе, чула сам како нешто пуца

Хроника

Штићеница Дома емотивно: На спратовима гд‌је је избио пожар су непокретне особе, чула сам како нешто пуца

2 ч

0
Први муслиман на челу Њујорка: Зохран Мамдани изабран за градоначелника

Свијет

Први муслиман на челу Њујорка: Зохран Мамдани изабран за градоначелника

2 ч

0

Више из рубрике

Огласио се Дом пензионера: Пожар избио на седмом спрату

Хроника

Огласио се Дом пензионера: Пожар избио на седмом спрату

1 ч

0
Штићеница Дома емотивно: На спратовима гд‌је је избио пожар су непокретне особе, чула сам како нешто пуца

Хроника

Штићеница Дома емотивно: На спратовима гд‌је је избио пожар су непокретне особе, чула сам како нешто пуца

2 ч

0
Огласила се полиција о пожару у Тузли: Међу повријеђенима има и припадника спасилачких екипа

Хроника

Огласила се полиција о пожару у Тузли: Међу повријеђенима има и припадника спасилачких екипа

2 ч

0
10 мртвих у Тузли

Хроника

10 мртвих у Тузли

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

20

Директор Дома пензионера у Тузли поднио оставку након језиве трагедије

09

16

Цвијановић: Осјећам искрену тугу и бол због изгубљених живота у Тузли

09

14

Тен Хаг се враћа у Премијер лигу?

09

10

Тужилаштво спроводи увиђај у Дому пензионера у Тузли

09

06

Цвијановић: Дубоко сам потресена трагедијом у Тузли, осјећам тугу због изгубљених живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner