Огласила се полиција о пожару у Тузли: Међу повријеђенима има и припадника спасилачких екипа

05.11.2025

07:01

Фото: Anadolu/Ahmet Besic

Управа полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона објавила је прелиминарне информације у којима су навели да је у пожару који је синоћ захватио дио Дома пензионера у Тузли смртно страдало 10 особа, а међу повријеђенима има и припадника спасилачких екипа.

- Према прелиминарним информацијама, у пожару је смртно страдало 10 лица, штићеника Дома пензионера у Тузли, док је у ЈЗУ УКЦ Тузла, медицински збринуто око 20 лица, (ватрогасаца, полицајаца, медицинских радника, радника и штићеника Дома пензионера).

Пожар у Дому пензионера у Тузли

Тијела смртно страдалих биће пребачена у Комеморативни центар ради идентификације и обдукције. На мјесту догађаја је увиђајна екипа, док ће увиђај бити извршен када се за то стекну услови, у циљу утврђивања узрока пожара и свих других чињеница од значаја за истрагу - потврђено је за "АТВ".

