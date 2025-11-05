10 мртвих у Тузли

Извор:
Аваз
05.11.2025
06:52
Број страдалих у стравичном пожару који је избио синоћ у Дому пензионера у Тузли порастао је на десет, а повријеђених има такође све више.
За сада није познат тачан број хоспитализованих пацијената, с обзиром да их све више пристиже на УКЦ Тузла.
Према незваничним информацијама, најмање 20 особа је повријеђено, од којих је неколико у тешком стању.
Подсјећамо, пожар је избио синоћ, нешто прије 21 сат, а на терену су полиција, медицинско особље и ватрогасци.
Фоторепортер „Аваза“ налази се на терену, гдје је разговарао и са штићеницама Дома које су веома уплашене.
Ружа Гајић је испричала да је она легла, а онда је чула да нешто пуца.
- Не знам да ли су простори остали отворени или су попуцали, на трећем сам спрату. Одмах сам звала рецепцију, нисам је могла добити. Она сам погледала кроз прозор и видјела да нешто пада. Неко се онда појавио и питао јесмо ли угрожени, рекла сам да нисам, чује ми се дим, кисне, не знам ни јесу ли прозори исправни - испричала је.
