Logo

10 мртвих у Тузли

Извор:

Аваз

05.11.2025

06:52

Коментари:

0
10 мртвих у Тузли
Фото: Anadolu/Ahmet Besic

Број страдалих у стравичном пожару који је избио синоћ у Дому пензионера у Тузли порастао је на десет, а повријеђених има такође све више.

За сада није познат тачан број хоспитализованих пацијената, с обзиром да их све више пристиже на УКЦ Тузла.

Према незваничним информацијама, најмање 20 особа је повријеђено, од којих је неколико у тешком стању.

Подсјећамо, пожар је избио синоћ, нешто прије 21 сат, а на терену су полиција, медицинско особље и ватрогасци.

Фоторепортер „Аваза“ налази се на терену, гдје је разговарао и са штићеницама Дома које су веома уплашене.

Ружа Гајић је испричала да је она легла, а онда је чула да нешто пуца.

- Не знам да ли су простори остали отворени или су попуцали, на трећем сам спрату. Одмах сам звала рецепцију, нисам је могла добити. Она сам погледала кроз прозор и видјела да нешто пада. Неко се онда појавио и питао јесмо ли угрожени, рекла сам да нисам, чује ми се дим, кисне, не знам ни јесу ли прозори исправни - испричала је.

Подијели:

Тагови:

Tuzla

пожар

Dom penzionera

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пожар у Тузли

Хроника

Расте број мртвих у језивом пожару у Дому у Тузли

9 ч

0
Објављене ранг листе за стипендије Града Бањалука

Бања Лука

Објављене ранг листе за стипендије Града Бањалука

10 ч

0
Кнежевић за АТВ: Питање хијерархије правних прописа у БиХ - кључна ствар

БиХ

Кнежевић за АТВ: Питање хијерархије правних прописа у БиХ - кључна ствар

10 ч

0
Ф-16 Фајтинг Фалкон

Свијет

Балканска земља купује 18 авиона Ф-16 за један евро

9 ч

0

Више из рубрике

Пожар у Тузли

Хроника

Расте број мртвих у језивом пожару у Дому у Тузли

9 ч

0
Тузла пожар Дом пензионера

Хроника

Трагедија у Дому пензионера: Најмање седам страдалих у стравичном пожару

10 ч

0
Пожар у Тузли

Хроника

Потресни снимци евакуације из Дома пензионера у БиХ који је захватио пожар

10 ч

0
Пожар Тузла Дом пензионера

Хроника

Детаљи након пожара у Дому пензионера: Три особе превезене у болницу због тровања угљенмоноксидом

11 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

20

Директор Дома пензионера у Тузли поднио оставку након језиве трагедије

09

16

Цвијановић: Осјећам искрену тугу и бол због изгубљених живота у Тузли

09

14

Тен Хаг се враћа у Премијер лигу?

09

10

Тужилаштво спроводи увиђај у Дому пензионера у Тузли

09

06

Цвијановић: Дубоко сам потресена трагедијом у Тузли, осјећам тугу због изгубљених живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner