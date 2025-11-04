Logo

Детаљи након пожара у Дому пензионера: Три особе превезене у болницу због тровања угљенмоноксидом

Аваз

04.11.2025

22:25

Пожар Тузла Дом пензионера
Фото: YouTube/Screenshot/Avaz TV

Права драма вечерас се одвија у Тузли након што је букнуо пожар у Дому пензионера у Тузли.

Три особе су због тровања угљенмоноксидом превезене на Клинику за интерне болести.

ucenik pixabaz

Занимљивости

Ученик нацртао нешто што само Балканци разумију

Двоје је смјештено у јединици интензивне његе. Како „Аваз“ сазнаје, једно је тренутно у пријемној амбуланти и у току је обрада.

Према сазнањима поменутог портала, очекује се да ће још особа бити превезено на УКЦ Тузла.

