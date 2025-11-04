Детаљи након пожара у Дому пензионера: Три особе превезене у болницу због тровања угљенмоноксидом

Извор:
Права драма вечерас се одвија у Тузли након што је букнуо пожар у Дому пензионера у Тузли.
Три особе су због тровања угљенмоноксидом превезене на Клинику за интерне болести.
Двоје је смјештено у јединици интензивне његе. Како „Аваз“ сазнаје, једно је тренутно у пријемној амбуланти и у току је обрада.
Према сазнањима поменутог портала, очекује се да ће још особа бити превезено на УКЦ Тузла.
