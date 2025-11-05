Тужилаштво спроводи увиђај у Дому пензионера у Тузли

Извор:
Увиђај у Дому пензионера Тузла је почео у раним јутарњим сатима, уз присуство инспектора противпожарне заштите.
Дежурни тужилац, у сарадњи са истражним тимом Управе полиције МУП-а ТК, уз присуство вјештака и стручних лица од јутрос наставља са увиђајним радњама како би се утврдиле околности настанка пожара, као и све друге околности које су довеле до ове несреће. Изузети су снимци видеонадзора из Дома.
Данас ће се подузети радње у циљу идентификације тијела преминулих, те ће бити издате наредбе за обдукцију.
Јавност ће бити благовремено обавијештена о свим радњама које ће се подузимати у наредном периоду.
