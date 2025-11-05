Logo

Директор Дома пензионера у Тузли поднио оставку након језиве трагедије

05.11.2025

Директор Дома пензионера у Тузли поднио оставку након језиве трагедије
Фото: Anadolija

Директор Дома пензионера у Тузли Мирсад Бакаловић поднио је јутрос оставку на ту функцију, потврђено је за Кликс из установе за бригу о старим особама.

Већи пожар синоћ је задесио Дом пензионера у Тузли, а према посљедњим информацијама чак 11 особа је смртно страдало.

Такође, 30 особа се налази у болници, од којих је четверо у тешком стању.

Tuzla

пожар

