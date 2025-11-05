Logo

Огласили се из УКЦ Тузла о трагедији у Дому пензионера

05.11.2025

Огласили се из УКЦ Тузла о трагедији у Дому пензионера
Фото: Anadolu/Ahmet Besic

Након пожара у Дому пензионера у Тузли, на Клиници за плућне болести тузланског Универзитетског клиничког центра /УКЦ/ хоспитализовано је 20 пацијената, међу којима три полицајца и шест ватрогасаца, док су остали корисници и запослени у овом дому.

На Клиници за плућне болести током ноћи преминула је једна пацијенткиња, саопштено је из УКЦ Тузла.

Према извјештају Клинике за анестезиологију и реаниматологију, примљено је осам пацијената, од којих је пет на респиратору и њихово здравствено стање је изузетно тешко, а један је преминуо.

Код хоспитализованих пацијената дијагностиковане су инхалационе повреде настале удисањем штетних продуката сагоријевања.

Тренутно су у Клиници за интерне болест смјештена два пацијента.

УКЦ је ставио на располагање све расположиве капацитете за хоспитализовање пацијената чије је стање могло да буде погоршано због хроничних болести, коморобидитета или евентуално за смјештај корисника Дома пензионера уколико се процијени да немају адекватан смјештај у новонасталој ситуацији или као могућност привременог смјештаја док се не изнађе адекватно рјешење.

Из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона раније је саопштено да је у синоћњем пожару смртно страдало 11 штићеника Дома пензионера у Тузли.

Из Дома пензионера навели су да је пожар избио синоћ у 20.45 часова и да је угашен брзом интервенцијом ватрогасаца.

Тузла

Пензионери

пожар

