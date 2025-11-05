Logo

Најљепше вијести: Ево колико је беба рођено у Српској

СРНА

05.11.2025

07:49

Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, од којих девет дјевојчица и 10 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - седам, затим у Зворнику четири, Бијељини три, те по једна беба у Приједору, Добоју, Невесињу, Градишци, Источном Сарајеву.

У Бањалуци су рођене три дјевојчице и четири дјечака, у Зворнику двије дјевојчице и два дјечака, Бијељини дјевојчица и два дјечака, Приједору и Градишци по један дјечак, Источном Сарајеву, Добој и Невесињу по једна дјевојчица.

У породилиштима у Фочи и Требињу није било порођаја у протекла 24 часа.

