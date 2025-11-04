Logo

Активан нови радар - препознаје чак и украдена аута

04.11.2025

18:51

На магистралном путу М-17, једном од најпрометнијих путева у Босни и Херцеговини, од данас је активиран нови стационарни радар који ће многима "помрсити конце".

На локацији код мотела Марић, између Зенице и Жепча, постављен је савремени систем за надзор брзине и безбједносни у саобраћају који осим класичног мјерења брзине, посједује и ЛПР камеру – уређај који аутоматски препознаје и биљежи регистарске ознаке возила, пише "072инфо".

Овај радар није обичан уређај – осим прекорачења брзине, детектује и нерегистрована возила, као и она са украденим регистарским таблицама или возила која су евидентирана као украдена.

Камере су директно повезане са централном базом Министарства унутрашњих послова ЗДК, што омогућава да се у реалном времену препознају и зауставе прекршиоци.

Према првим информацијама, систем је већ у функцији, а надлежни упозоравају возаче да ће свако прекорачење брзине бити аутоматски евидентирано и санкционисано.

Овај потез дио је шире акције повећања безбједности на бх. путевима, посебно на дионици М-17, која је позната по великом броју саобраћајних несрећа. Према ранијим подацима, управо на том потезу забиљежен је пораст несрећа због непрописне брзине и технички неисправних возила.

Нови радар не прашта ни најмање прекршаје, а захваљујући напредној технологији, полиција сада има алат који у секунди може открити не само пребрзе, већ и нерегистроване и украдене аутомобиле.

