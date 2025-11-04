Студенткиња излијечена од тифуса пуштена на кућно лијечење

04.11.2025
15:27
Студенткиња из Индије, након операције слијепог цријева и антибиотске терапије у Универзитетској болници Фоча, излијечена је од трбушног тифуса и отпуштена на кућно лијечење, саопштено је на конференцији за новинаре на Медицинском факултету у Фочи.
Стручњаци истичу да нема разлога за бригу. Све епидемиолошке мјере су проведене, а налази су потврдили да ни код поменуте пацијенткиње, нити код људи с којим је била у контакту у организму нема бактерије, салмонела тифи.
Студенткиња из Индије, у Универзитетску болницу Фоча, примљена је са симптомима повишене температуре и боловима у стомаку. Након сумње инфектолога, налази су потврдили да болује од стомачног тифуса. Због тегоба у стомаку је и оперисана.
- Током хоспитализације развила је и упалу слијепог цријева успјешно је оперисана лапароскопски и дан након операције отпуштена на кућно лијечење - рекао је Ненад Лаловић, в.д. директора Универзитетске болнице Фоча.
Све даље лабораторијске анализе, тврде љекари, не показују присуство бактерије салмонеле тифи. У студентском стану у Фочи гдје живи с колегама, посјетили су је и стручњаци. Међу њима и професор епидемиологије.
- Такође смо током анкетирања дјевојка отишли и у стан гдје она живи јутрос и утврдили да је она добро и утврдили да су услови што је најбитније на виском нивоу хигијене атмосфера је топла кућна баш онаква каква је потребна за опоравак - каже Биљана Мијовић, професор епидемиологије Медицинског факултета Фоча.
Епидемиолози су утврдили да је код обољеле у септембру, у Индији, дијагностикована лакша клиничка слика стомачног тифуса. И у матичној земљи је лијечена антибиотском терапијом. По доласку у Фочу у октобру, болест се поново активирала. На факултету кажу да су предузели све хигијенско-епидемиолошке мјере, а то подразумијева и подршку студентима.
- Да пружимо подршку да се не створи стигма према обољелој пошто родитељи нису одмах могли да добију визу они долазе ових дана и она ће отићи кући на опоравак и када све буде како треба она ће поново доћи да студира и ту нема ништа спорно - навео је Дејан Бокоњић, декан Медицинског факултета Фоча.
У Институту за јавно здравство истичу да су поносни на љекаре Дома здравља, Универзитетске болнице и Регионалног завода, који су на вријеме реаговали.
На основу свих параметара и клиничке слике, љекари, наглашавају да је ризик од ширење болести на нули. Подсјећају да је ово, послије више деценија, први случај трбушног тифуса на нашем простору.
