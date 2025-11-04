Logo

Пас из Бањалуке пронађен у Приједору: Проналазач одбио награду, власник почастио дјецу

04.11.2025

14:10

Пас из Бањалуке пронађен у Приједору: Проналазач одбио награду, власник почастио дјецу
Фото: Pexel/Doğan Alpaslan Demir

Власник несталог малтезера, који је за проналазак љубимца понудио 1.000 евра - пронашао га је у Приједору.

Овом Бањалучанину се јавио Приједорчанин, који је пса видио на улици у Бањалуци, те га повезао са собом.

малтезер

Бања Лука

У Бањалуци се изгубио малтезер, власник нуди 1.000 евра ономе ко га нађе

Приједорчанин је одбио да преузме понуђену награду од 1.000 евра, те је рекао власнику пса ако жели да почасти дјецу.

Бањалучанин је у знак захвалности почастио поштеног проналазача са 500 евра и захвалио се овој приједоркој породици која је бринула о њиховом љубимцу.

(Независне)

