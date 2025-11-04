Logo

Кујовић поново осуђен на осам година затвора због смрти супружника Хршум

Аутор:

Огњен Матавуљ

04.11.2025

15:11

Кујовић поново осуђен на осам година затвора због смрти супружника Хршум

Амир Кујовић (41) из Сарајева осуђен је у Окружном суду у Источном Сарајеву на осам година затвора због изазивања саобраћајне несреће у којој су погинули супружници Данијела (42) и Дарио Хршум (50) из Пала, те тешко повријеђена његова сапутница Амина Рондић.

Пресуда је изречена након поновљеног суђења, будући да је Врховни суд Републике Српске прошле године укинуо првостепену пресуду у којем је Кујовићу била изречена иста казна.

Трагична несрећа догодила се 11. августа 2020. година на магистралном путу Пале - Љубогошта. У оптужници се наводи да је Кујовић, без важеће возачке дозволе, управљао "Мерцедесом ГЛЦ 350", власништво Б.А. и био је под утицајем алкохола са концентрацијом од 0,41 g/kg.

Audi Danijela i Dario Hrsum 01

Хроника

Тужилаштво тражи строжу казну за погибију Данијеле и Дариа Хршума

Брзину није прилагодио условима пута и возио је 75km/h на мјесту гдје је ограничење 60km/h, иако је безбједна брзина била до 49 km/h, с обзиром на услове. Возило није држао уз десну ивицу ивицу коловоза, већ је прешао у лијеву траку намијењену за саобраћај из супротног смјера.

”Свјестан да тако може угрозити јавни саобраћај и довести у опасност живот људи Кујовић је на то пристао и изгубио могућност да избјегне саобраћајну незгоду. Предњим дијелом возила ударио је у ”ауди А3” којим је управљао Дарио Хршум, крећући се из Љубогоште према Палама. Усљед удара "ауди" је слетио с коловоза и у њему су погинули Дарио и Данијела Хршум”, наводи се у опутжници.

