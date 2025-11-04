Хорор у Србији: Тијело жене пронађено у замрзивачу

Извор:
Телеграф
04.11.2025
15:07
Далибор Демировић (43) усмртио је своју невјенчану супругу К. Г. (36) у селу Печењевце код Лесковца, а тијело несрећне жене пронађено је у замрзивачу.
Како Телеграф.рс сазнаје, убиство је отркивено јутрос, а полиција интензивно трага за осумњиченим Далибором Демировићем.
Далибор је са својом невјенчаном супругом К. Г. имао мало дете, а мотив, због ког је починио ово језиво убиство, и даље није познат.
Он је, како се сумња, након што је убио несрећну жену, ставио њено тијело у замрзивач. Тијело је по налогу тужилаштва послато у институт за судску медицину на обдукцију.
Полиција је одмах изашла на лице мјеста и увиђај је у току, а како се сазнаје, њено тијело пронађено је јутрос.
Истрага поводом овог догађаја је у току, а требало би да расвијетли све околности овог језивог злочина.
