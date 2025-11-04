Савјет министара БиХ именовао Драгана Андрића за замјеника СИПА

Извор:
Савјет министара Босне и Херцеговине именовао је на данашњој сједници Драгана Андрића за замјеника директора Агенције за истраге и заштиту (СИПА), потврдила је Борјана Кришто.
"Мислим да смо овим именовањем особе Драгана Андрића као прворангираног кандидата омогућили да ова врло важна агенција наставити радити свој посао", казала је Кришто.
Ријеч је о кандидату који је прворангирани на листи Независног одбора са 97,85 бодова, а ХДЗ је било у циљу да именују Андрића, како би поново попунили споменуту позицију, коју је првобитно обнашао одбјегли Зоран Галић.
Та функција остала је упражњена од јула 2024. године, када је претходни замјеник Зоран Галић напустио Босну и Херцеговину дан уочи покушаја његовог хапшења, пише Кликс.
Овај приједлог Министарства безбједности БиХ неколико пута је био “рушен” на сједницама Савјета министара БиХ.
Подсјећамо, СНСД је дуже вријеме инсистирао на именовању и директора СИПА у истом пакету са замјеником.
