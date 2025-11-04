Изложба ''Од Невесињске пушке до Солунског фронта“ у част харамбаше Пера Тунгуза

Извор:
04.11.2025
У години у којој Република Српска и Република Србија заједнички обиљежавају 150 година од избијања Невесињске пушке – устанка српског народа против турске окупационе власти, биће отворена изложба под називом ''Од Невесињске пушке до Солунског фронта“, посвећена хајдучком харамбаши и народном јунаку Перу Тунгузу.
Свечано отварање изложбе биће одржано у понедјељак, 10. новембра 2025. године у 12.00 часова, у изложбеном простору Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци (Историја).
Ауторка изложбе је Наташа Глигорић, праунука Пера Тунгуза и секретар Удружења Невесињаца у Београду, која овим пројектом његује културу сјећања и афирмише завичајно насљеђе у српској јавности.
Изложба је реализована под покровитељством Представништва Републике Српске у Србији, у сарадњи са Архивом Републике Српске, Институтом за хуманистичке и друштвене науке Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци и удружењем „Култура без граница“, чији је оснивач и уредник портала Слободна Херцеговина Трифко Ћоровић, уједно и дизајнер изложбе. Стручни консултант пројекта је историчар Ненад Урић из Историјског института у Београду.
На отварању изложбе говориће др Бојан Стојнић, директор Архива Републике Српске, проф. др Бошко Бранковић, руководилац Института за хуманистичке и друштвене науке Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, Предраг Лозо, ма, Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, и Наташа Глигорић, ауторка изложбе.
Перо Тунгуз (1840–1919), рођен у селу Сливља код Невесиња, био је један од вођа устанка Невесињска пушка (1875), као и каснијег Улошког устанка против аустроугарске окупационе власти (1882). У Првом свјетском рату учествовао је као добровољац, прошавши пут од одбране Београда и Албанске голготе до пробоја Солунског фронта.
