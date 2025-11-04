Logo

Изложба ''Од Невесињске пушке до Солунског фронта“ у част харамбаше Пера Тунгуза

Извор:

АТВ

04.11.2025

14:09

Коментари:

0
Изложба ''Од Невесињске пушке до Солунског фронта“ у част харамбаше Пера Тунгуза
Фото: Уступљена фотографија

У години у којој Република Српска и Република Србија заједнички обиљежавају 150 година од избијања Невесињске пушке – устанка српског народа против турске окупационе власти, биће отворена изложба под називом ''Од Невесињске пушке до Солунског фронта“, посвећена хајдучком харамбаши и народном јунаку Перу Тунгузу.

Свечано отварање изложбе биће одржано у понедјељак, 10. новембра 2025. године у 12.00 часова, у изложбеном простору Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци (Историја).

Ауторка изложбе је Наташа Глигорић, праунука Пера Тунгуза и секретар Удружења Невесињаца у Београду, која овим пројектом његује културу сјећања и афирмише завичајно насљеђе у српској јавности.

Документарна изложба
Документарна изложба

Изложба је реализована под покровитељством Представништва Републике Српске у Србији, у сарадњи са Архивом Републике Српске, Институтом за хуманистичке и друштвене науке Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци и удружењем „Култура без граница“, чији је оснивач и уредник портала Слободна Херцеговина Трифко Ћоровић, уједно и дизајнер изложбе. Стручни консултант пројекта је историчар Ненад Урић из Историјског института у Београду.

На отварању изложбе говориће др Бојан Стојнић, директор Архива Републике Српске, проф. др Бошко Бранковић, руководилац Института за хуманистичке и друштвене науке Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, Предраг Лозо, ма, Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица, и Наташа Глигорић, ауторка изложбе.

Перо Тунгуз (1840–1919), рођен у селу Сливља код Невесиња, био је један од вођа устанка Невесињска пушка (1875), као и каснијег Улошког устанка против аустроугарске окупационе власти (1882). У Првом свјетском рату учествовао је као добровољац, прошавши пут од одбране Београда и Албанске голготе до пробоја Солунског фронта.

Подијели:

Тагови:

izložba

Nevesinjska puška

Filozofski fakultet

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Отварање изложбе личних предмета и докумената Николе Кољевића

Друштво

Отварање изложбе личних предмета и докумената Николе Кољевића

1 седм

0
Отворена изложба ''Школство у Бањалуци за вријеме Краљевине Југославије 1918–1941''

Култура

Отворена изложба ''Школство у Бањалуци за вријеме Краљевине Југославије 1918–1941''

1 мј

0
Хуманитарна изложба ''Завјет'' од петка у Кући Милановића у Бањалуци

Бања Лука

Хуманитарна изложба ''Завјет'' од петка у Кући Милановића у Бањалуци

4 мј

0
Изложба о Српској у Санкт Петербургу; Додик: Још једна потврда одличних односа

Република Српска

Изложба о Српској у Санкт Петербургу; Додик: Још једна потврда одличних односа

4 мј

0

Више из рубрике

Преминула позната глумица, три пута номинована за Оскара

Култура

Преминула позната глумица, три пута номинована за Оскара

7 ч

0
Преминуо Радомир Путник: Био је истински посвећеник

Култура

Преминуо Радомир Путник: Био је истински посвећеник

1 д

0
Умро Љубиша Ковачевић

Култура

Умро Љубиша Ковачевић

2 д

1
Ruža cvijet

Култура

Умро глумац Чеки Каријо

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

09

Преминуо бивши голман Црвене звезде

16

09

Бајатовић: Нема и неће бити кризе у вези са енергентима

16

05

ЕУ спремна да прими Црну Гору, Албанију, Украјину и Молдавију у наредним годинама

16

04

Будимир: Стање безбједности у Кнежеву, Котор Варошу и Челинцу добро

16

01

Парежанин: Сједиште ХЕ "Дабар" треба да буде у Билећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner