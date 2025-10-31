Logo

Умро глумац Чеки Каријо

СРНА

31.10.2025

22:29

Фото: George Becker/Pexels

Француски глумац Чеки Каријо, који је играо главну улогу у филму "Никита" и ТВ серији "Нестали", преминуо је у 72. години.

Каријо је преминуо од рака, рекао је његов агент новинској агенцији АФП.

Чеки Каријо је рођен у Турској, али је одрастао у Паризу. Глумио је у филмовима готово четири деценије, али је посљедњих година другу каријеру пронашао у ТВ серијама.

Прво је оставио траг у крими трилеру "Равнотежа" /1982/, а затим је играо менаџера Боба у филму Лика Бесона о убици Никити /1990/.

Лос Анђелес-пожар-рафинерија

Свијет

Више повријеђених у експлозији у нафтној рафинерији

Познат је и по улози пророка Нострадамуса у истоименом филму.

Остаће познат и као детектив Жилијен Батиста у филму "Нестали"

