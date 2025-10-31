Logo

Ова врста није виђена 40 година: Плијен јури по тлу, па скоче на њега попут вука

31.10.2025

22:13

Коментари:

0
Ова врста није виђена 40 година: Плијен јури по тлу, па скоче на њега попут вука

Вучји паук, врста која је критично угрожена и у Великој Британији није виђена 40 година, откривена је на острву Вајт.

Научници су пронашли паука, чији латински назив гласи Аулониа албимана, у резервату природе Националне фондације Њутаун на том британском острву, пренео је BBC.

Проналазак врсте која је била изгубљена током 40 година је веома узбудљив догађај и свједочи о томе како правилно управљање природним стаништима, у комбинацији са научном радозналошћу и сарадњом, може да пружи изванредне резултате - рекао је ентомолог Марк Телфер.

Вучји пауци добили су име због својих ловачких вјештина и зато што свој плијен јуре по тлу, а потом скоче на њега попут вука.

Свиња

Здравље

Извршили трансплантацију комбиновањем органоида бубрега свиње и човјека

Један од истраживача који су пронашли ријетког паука, Грејем Лајонс, испричао је да је научни тим на острву имао само четири сата на располагању док брод не дође по њих.

- Ја сам пронашао први примјерак вучјег паука само девет минута прије поласка, а други у посљедњем минуту - објаснио је Лајонс.

Научница Хелен Смит из Британског арахнолошког друштва рекла је да је у питању изузетно откриће, једно од најважнијих у Британији у овом вијеку, пренео је ББЦ.

Подијели:

Тагови:

pauk

ugrožena vrsta

ostrvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Родитељи продали бебу за 7.000 евра, за тај новац купили аутомобил?

Свијет

Родитељи продали бебу за 7.000 евра, за тај новац купили аутомобил?

32 мин

0
Више државних службеника у САД добило отказ због критика на рачун Чарлија Кирка

Свијет

Више државних службеника у САД добило отказ због критика на рачун Чарлија Кирка

38 мин

0
Позната пјевачица нападнута на паркингу: "Хтио је да се туче са мном"

Сцена

Позната пјевачица нападнута на паркингу: "Хтио је да се туче са мном"

41 мин

0
Djeca, roditelji

Савјети

Ова 4 трика вас уче како да имате бољу комуникацију са дјецом

45 мин

0

Више из рубрике

Родитељи продали бебу за 7.000 евра, за тај новац купили аутомобил?

Свијет

Родитељи продали бебу за 7.000 евра, за тај новац купили аутомобил?

32 мин

0
Више државних службеника у САД добило отказ због критика на рачун Чарлија Кирка

Свијет

Више државних службеника у САД добило отказ због критика на рачун Чарлија Кирка

38 мин

0
Погинули Србина и два Хрвата: У ауто пронађена опрема за провалу

Свијет

Погинули Србина и два Хрвата: У ауто пронађена опрема за провалу

47 мин

0
Мерцедес упао у шахт наопачке, извлачили га ватрогасци

Свијет

Мерцедес упао у шахт наопачке, извлачили га ватрогасци

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

37

Захтјев за пуштање Саркозија биће разматран 10. новембра

22

30

Епилог скандала у Турској: Суспендовано 149 судија

22

29

Умро глумац Чеки Каријо

22

22

Више повријеђених у експлозији у нафтној рафинерији

22

16

Прекинута пауза од 33 године: Трамп наредио нуклеарне пробе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner