Ова врста није виђена 40 година: Плијен јури по тлу, па скоче на њега попут вука

Вучји паук, врста која је критично угрожена и у Великој Британији није виђена 40 година, откривена је на острву Вајт.
Научници су пронашли паука, чији латински назив гласи Аулониа албимана, у резервату природе Националне фондације Њутаун на том британском острву, пренео је BBC.
Проналазак врсте која је била изгубљена током 40 година је веома узбудљив догађај и свједочи о томе како правилно управљање природним стаништима, у комбинацији са научном радозналошћу и сарадњом, може да пружи изванредне резултате - рекао је ентомолог Марк Телфер.
Вучји пауци добили су име због својих ловачких вјештина и зато што свој плијен јуре по тлу, а потом скоче на њега попут вука.
Један од истраживача који су пронашли ријетког паука, Грејем Лајонс, испричао је да је научни тим на острву имао само четири сата на располагању док брод не дође по њих.
- Ја сам пронашао први примјерак вучјег паука само девет минута прије поласка, а други у посљедњем минуту - објаснио је Лајонс.
Научница Хелен Смит из Британског арахнолошког друштва рекла је да је у питању изузетно откриће, једно од најважнијих у Британији у овом вијеку, пренео је ББЦ.
