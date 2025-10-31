Родитељи продали бебу за 7.000 евра, за тај новац купили аутомобил?

Извор:
Агенције
31.10.2025
22:05
Коментари:0
Румунска полиција трага за двоје младих, старости 18 и 21 годину, који су осумњичени да су током љета продали своје дијете, старо свега три недјеље за 7.000 евра. Сумња се да су новац искористили за куповину аутомобила.
Суд у Горжу наложио је хапшење и 47-годишњег мушкарца који је, према наводима тужилаштва, купио бебу и лажно се представио као њен отац.
Према писању медија, дијете је продато породици из Горжа.
Тужилаштво за борбу против организованог криминала и тероризма (DIICOT), територијална канцеларија Горж саопштило је да је против 47-годишњег мушкарца покренут захтјев за притвор због сумње у трговину малољетницима, давање лажних исказа и учешће у фалсификовању службених исправа.
"Осумњичени је платио 7.000 евра за дијете младог пара и лажно изјавио да је његов отац", наводи се у саопштењу DIICOT-а.
Двоје младих родитеља, који су тренутно у бјекству, терете се да су продали своје дијете, а потом новац искористили за куповину аутомобила.
Према наводима истраге, 47-годишњи мушкарац је током августа 2025. наговорио родитеље да му предају бебу стару три недјеље, након чега је у матичној служби лажно изјавио да је он отац дјетета. Та изјава је унета и у извод из матичне књиге рођених.
Након тога, осумњичени је, уз помоћ нотара у округу Клуж, добио два лажна пуномоћја којима је покушао да исходује пасош за бебу и омогући њено изношење из земље. На основу фалсификованих докумената, служба за издавање пасоша у Горжу издала му је пасош на име дјетета.
Током претреса куће 47-годишњег мушкарца, полиција је пронашла бебу и одмах је преузела надлежна служба полиције Горж.
Тужилаштво DIICOT саопштило је да је мушкарац ухапшен, док се за родитељима трага.
Свијет
39 мин0
Свијет
48 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму