Родитељи продали бебу за 7.000 евра, за тај новац купили аутомобил?

Агенције

31.10.2025

22:05

0
Румунска полиција трага за двоје младих, старости 18 и 21 годину, који су осумњичени да су током љета продали своје дијете, старо свега три недјеље за 7.000 евра. Сумња се да су новац искористили за куповину аутомобила.

Суд у Горжу наложио је хапшење и 47-годишњег мушкарца који је, према наводима тужилаштва, купио бебу и лажно се представио као њен отац.

Према писању медија, дијете је продато породици из Горжа.

Тужилаштво за борбу против организованог криминала и тероризма (DIICOT), територијална канцеларија Горж саопштило је да је против 47-годишњег мушкарца покренут захтјев за притвор због сумње у трговину малољетницима, давање лажних исказа и учешће у фалсификовању службених исправа.

"Осумњичени је платио 7.000 евра за дијете младог пара и лажно изјавио да је његов отац", наводи се у саопштењу DIICOT-а.

Двоје младих родитеља, који су тренутно у бјекству, терете се да су продали своје дијете, а потом новац искористили за куповину аутомобила.

Према наводима истраге, 47-годишњи мушкарац је током августа 2025. наговорио родитеље да му предају бебу стару три недјеље, након чега је у матичној служби лажно изјавио да је он отац дјетета. Та изјава је унета и у извод из матичне књиге рођених.

Након тога, осумњичени је, уз помоћ нотара у округу Клуж, добио два лажна пуномоћја којима је покушао да исходује пасош за бебу и омогући њено изношење из земље. На основу фалсификованих докумената, служба за издавање пасоша у Горжу издала му је пасош на име дјетета.

Током претреса куће 47-годишњег мушкарца, полиција је пронашла бебу и одмах је преузела надлежна служба полиције Горж.

Тужилаштво DIICOT саопштило је да је мушкарац ухапшен, док се за родитељима трага.

беба

Rumunija

Коментари (0)
