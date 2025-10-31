Logo

Беба замало настрадала због пуњача за телефон: Мајка послала упозорење родитељима

Курир

31.10.2025

20:50

Фото: Printscreen/Facebook/CPR Kids First Aid

Установљено је да је дијете доживјело јак струјни удар. Улазна рана је била на руци, излазне није било - што је значило да је струја могла проћи кроз срце.

Мислила је да је свој дом учинила потпуно безбједним за дијете. Да су све утичнице заштићене, каблови склоњени, а опасности под контролом. Али један, наизглед безазлен, детаљ, пуњач за мобилни телефон, умало ју је коштао живота њене кћерке.

То вече сам мислила да сам урадила све како треба. Нисам ни слутила да ће обичан пуњач постати најопаснија ствар у кући, испричала је мајка у потресној објави на Инстаграму.

Беба је покушала да уради исто што и мама

Попут већине родитеља, и ова мајка сваког дана је пунила свој телефон на истом мјесту. Постало је рутина - нешто о чему не размишљаш. А дјеца, као што знамо, уче посматрајући.

Једног дана, док је мајка на тренутак окренула леђа, њена једногодишња дјевојчица допузала је до продужног кабла. Извукла је пуњач и покушала да га врати у утичницу.

У сљедећем тренутку - прасак.

- Само сам чула звук и врисак. Видјела сам како је одлетјела уназад, а кабл је почео да дими. Срце ми је стало, рекла је мајка.

Струјни удар и борба за живот

Дјевојчица се није помијерала. Мајка је потрчала, подигла је и схватила да дише, али није реаговала. Сљедећег тренутка беба је заплакала - најљепши, али и најстрашнији звук који је та жена икада чула.

У болници су љекари установили да је дијете доживјело јак струјни удар. Улазна рана је била на руци, излазне није било - што је значило да је струја могла проћи кроз срце. Дијете је задржано на посматрању.

До јутра су резултати показали да је стабилно. Није било трајних оштећења, али је опомена била јасна.

Мајчина порука свим родитељима

Дјеца све виде. Све покушавају да понове. Ми одрасли заборављамо да је оно што је нама свакодневица - њима ново, занимљиво и потенцијално смртоносно, написала је мајка.

Од тада је заштитила сваку утичницу, каблове подигла ван домашаја и одлучила да јавно подијели своју причу, како се никоме другом не би поновило исто.

Пуњачи и утичнице могу убити - ево шта треба запамтити

Ако се икада нађете у ситуацији да је дијете (или одрасла особа) и даље у контакту са струјом, никада га не додирујте голим рукама. Прво искључите напајање или употребите изоловани предмет.

О оваквим стварима се ријетко говори, али баш те ситнице одлучују између живота и смрти. Сваки родитељ би требало да се сјети да пуњач, тај мали предмет који свакодневно користимо, може постати смртоносна играчка у рукама дјетета.

