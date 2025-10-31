Беба замало настрадала због пуњача за телефон: Мајка послала упозорење родитељима

Извор:
Курир
31.10.2025
20:50
Коментари:0
Установљено је да је дијете доживјело јак струјни удар. Улазна рана је била на руци, излазне није било - што је значило да је струја могла проћи кроз срце.
Мислила је да је свој дом учинила потпуно безбједним за дијете. Да су све утичнице заштићене, каблови склоњени, а опасности под контролом. Али један, наизглед безазлен, детаљ, пуњач за мобилни телефон, умало ју је коштао живота њене кћерке.
Србија
Преминула бивша градоначелница Београда Слободанка Груден
То вече сам мислила да сам урадила све како треба. Нисам ни слутила да ће обичан пуњач постати најопаснија ствар у кући, испричала је мајка у потресној објави на Инстаграму.
Попут већине родитеља, и ова мајка сваког дана је пунила свој телефон на истом мјесту. Постало је рутина - нешто о чему не размишљаш. А дјеца, као што знамо, уче посматрајући.
Једног дана, док је мајка на тренутак окренула леђа, њена једногодишња дјевојчица допузала је до продужног кабла. Извукла је пуњач и покушала да га врати у утичницу.
У сљедећем тренутку - прасак.
Занимљивости
Мислила да је купила златник, а кад је отворила пакет шокирала се
- Само сам чула звук и врисак. Видјела сам како је одлетјела уназад, а кабл је почео да дими. Срце ми је стало, рекла је мајка.
Дјевојчица се није помијерала. Мајка је потрчала, подигла је и схватила да дише, али није реаговала. Сљедећег тренутка беба је заплакала - најљепши, али и најстрашнији звук који је та жена икада чула.
У болници су љекари установили да је дијете доживјело јак струјни удар. Улазна рана је била на руци, излазне није било - што је значило да је струја могла проћи кроз срце. Дијете је задржано на посматрању.
Свијет
Си-Ен-Ен: Пентагон одобрио слање "томахавка" Украјини, одлука ипак чека Трампа
До јутра су резултати показали да је стабилно. Није било трајних оштећења, али је опомена била јасна.
Дјеца све виде. Све покушавају да понове. Ми одрасли заборављамо да је оно што је нама свакодневица - њима ново, занимљиво и потенцијално смртоносно, написала је мајка.
Од тада је заштитила сваку утичницу, каблове подигла ван домашаја и одлучила да јавно подијели своју причу, како се никоме другом не би поновило исто.
Ако се икада нађете у ситуацији да је дијете (или одрасла особа) и даље у контакту са струјом, никада га не додирујте голим рукама. Прво искључите напајање или употребите изоловани предмет.
О оваквим стварима се ријетко говори, али баш те ситнице одлучују између живота и смрти. Сваки родитељ би требало да се сјети да пуњач, тај мали предмет који свакодневно користимо, може постати смртоносна играчка у рукама дјетета.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму