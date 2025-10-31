Logo

Мислила да је купила златник, а кад је отворила пакет шокирала се

Извор:

Курир

31.10.2025

20:34

Коментари:

0
Мислила да је купила златник, а кад је отворила пакет шокирала се
Фото: Pexels

У немачкој покрајини Баварској, жена из Оберпфалца постала је жртва невјероватне преваре. Мислила је да купује вриједан златни новчић, али је умјесто тога из пакета извадила – суву, наборану краставицу.

Преварант је нестао без трага, а полиција признаје да су шансе да га пронађу минималне. Жена је путем огласа контактирала наводног продавца колекционарских кованица и, да би избјегла ризик, договорила плаћање поузећем – тако да може да провјери садржај прије него што плати.

Остала без 3.300 евра

Међутим, када је пошиљка стигла, она није била код куће. Пакет је преузео њен отац, платио 3.300 евра у готовини и ништа није провјерио. Када се жена вратила, отворила је кутију и доживјела шок: унутра није био златник, већ „стари, смежурани краставац“.

Полиција је потврдила да је ријеч о софистицираној превари путем интернета и упозорила грађане да буду изузетно опрезни код куповине скупоцјених предмета на огласима.

Подијели:

Тагови:

превара

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Парадајз "еволуира уназад"

Занимљивости

Парадајз "еволуира уназад"

3 ч

0
Францускиња мора платити казну од 1.250 евра јер јој мачак одлазио код комшије

Занимљивости

Францускиња мора платити казну од 1.250 евра јер јој мачак одлазио код комшије

8 ч

0
Само 2 знака ће да уживају у 5 година обиља и непрекидне среће

Занимљивости

Само 2 знака ће да уживају у 5 година обиља и непрекидне среће

10 ч

0
Рак испод хотелског кревета

Занимљивости

У хотелском кревету нашао створење које му је следило крв

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

30

Епилог скандала у Турској: Суспендовано 149 судија

22

29

Умро глумац Чеки Каријо

22

22

Више повријеђених у експлозији у нафтној рафинерији

22

16

Прекинута пауза од 33 године: Трамп наредио нуклеарне пробе

22

13

Ова врста није виђена 40 година: Плијен јури по тлу, па скоче на њега попут вука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner