Мислила да је купила златник, а кад је отворила пакет шокирала се

Извор:
Курир
31.10.2025
20:34
У немачкој покрајини Баварској, жена из Оберпфалца постала је жртва невјероватне преваре. Мислила је да купује вриједан златни новчић, али је умјесто тога из пакета извадила – суву, наборану краставицу.
Преварант је нестао без трага, а полиција признаје да су шансе да га пронађу минималне. Жена је путем огласа контактирала наводног продавца колекционарских кованица и, да би избјегла ризик, договорила плаћање поузећем – тако да може да провјери садржај прије него што плати.
Међутим, када је пошиљка стигла, она није била код куће. Пакет је преузео њен отац, платио 3.300 евра у готовини и ништа није провјерио. Када се жена вратила, отворила је кутију и доживјела шок: унутра није био златник, већ „стари, смежурани краставац“.
Полиција је потврдила да је ријеч о софистицираној превари путем интернета и упозорила грађане да буду изузетно опрезни код куповине скупоцјених предмета на огласима.
