Францускиња мора платити казну од 1.250 евра јер јој мачак одлазио код комшије

Танјуг
31.10.2025
14:13
Суд у Безјеу, на југу Француске, казнио је Доминик Валдије, власницу наранџастог мачка Ремија, са 1.250 евра зато што је њен мачак одлазио код комшије.
Пресуда укључује и новчану казну од 30 евра сваки пут када мачак поново пређе ограду.
Удружење за заштиту животиња (СПА) страхује да би овај случај могао да постане правни преседан.
Реми се, према суду у Безијеу, сматра преступником.
Судија је 17. јануара осудио његову власницу да плати 1.250 евра на име одштете и судских трошкова због његовог лутања по комшијином имању.
Пресуда предвиђа и додатну казну од 30 евра сваки пут када мачак поново пређе ограду.
Мачак је оптужен да је направио штету на имању које није његово - између осталог, за трагове шапа на фасади која се сушила, мокрење по јоргану и обављање нужде у комшијином врту.
Комшија, познат по својој склоности да се обраћа суду, тврди да је Реми поновио исте "преступе", што је довело до нове судске тужбе против власнице у децембру, уз пријетњу новом казном од 2.000 евра, а постоји могућност и да се казна по сваком "упаду" повећа на 150 евра.
Ако би се наставила примјена логике суда у Безијеу, то би могло да отвори врата забрињавајућем преседану који би ограничио слободу мачака да се слободно крећу у кругу од око километар око свог дома.
То би уједно отворило и нове могућности за комшијске сукобе.
Доминик Валдије, која волонтира у удружењу "Мачке из Марсељана", налази се у судском вртлогу из којег једва може да се извуче.
Њен први адвокат је убиједио да не улаже жалбу, иако је оптужница била слаба због недостатка озбиљних доказа који би јасно идентификовали "кривца".
"Од пресуде, Ремија држим у кући. То је веома тешко. Угојио се и постао агресиван. Не смијем ни да га пустим у свој врт, плашим се да не прескочи ограду. Као да му је изречена кућна казна - нека врста затвора, двострука казна", додаје она.
СПА упозорава да би ова пресуда могла да обесхрабри људе да удомљавају мачке.
"Ово није само некаква шаљива комшијска свађа. Ради се о озбиљном питању. Домаћа мачка, нарочито ако живи у кући, има природну потребу да истражује околину. Ако би овај случај постао преседан, несумњиво би успорио темпо удомљавања мачака. Ко би се усудио да удоми животињу ако постоји ризик да буде осуђен на плаћање казни због њеног кретања? Нико", рекао је Гијом Санчез, генерални директор СПА, који не крије забринутост.
У комшилуку Доминик Валдије налазе се углавном мале куће са вртовима и вијест је разљутила многе власнике мачака.
"Како је то уопште могуће? Овдје мачке слободно иду из дворишта у двориште. То је позната ствар. Ако их неко не жели, довољно је да их отјера и оне се више не враћају. Осим тога, те мачке су корисне јер убијају пацове. Не бројим више колико су ми их донијели", каже Натали, власница четири мачке, од којих је једна прије неколико мјесеци рањена из ваздушне пушке.
Доминик и Анри, комшије које подржавају Ремијеву власницу, истичу да сутра "овај изопачени систем може да погоди свакога од нас и отвара врата злонамјерним станарима који не воле животиње".
