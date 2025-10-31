Преминуо легендарни власник компаније Мегле

Извор:
Тони Мегле, дугогодишњи власник и директор Мегле Групе, преминуо је у 94. години живота, саопштила је компанија.
Мегле је од 1960. године водио породичну фирму у трећој генерацији, претворивши је из мале регионалне мљекаре у међународно успјешну групу са пословницама широм свијета.
Поред пословних достигнућа, годинама је био предсједник Њемачког удружења млијечне индустрије (МИВ), а касније и његов почасни предсједник.
Као предсједник АССИЛЕЦ-а, савеза националних удружења млијечне индустрије у Европској унији, заступао је интересе сектора на европском нивоу.
Такође је обављао функцију замјеника предсједника Управног одбора Савеза прехрамбене индустрије Њемачке (БВЕ).
Године 2020. спровео је велику реструктурацију компаније, трансформишући је из акционарског друштва у Мегле Груп ГмбХ.
Тони Мегле остаће упамћен као визионар који је њемачку млијечну индустрију повезао са свјетским тржиштем и поставио чврсте темеље за будуће генерације, пише "Феникс магазин".
