Logo

Огласио се Дом за дјецу о дјевојчицама које су подводили полицајци

Извор:

ФТВ

31.10.2025

14:04

Коментари:

0
Дом за дјецу Тузла
Фото: ФТВ

ЈУ Дом за дјецу без родитељског старања Тузла реаговао је поводом навода који су се појавили у дијелу медија и јавности након недавних догађаја везаних за истрагу трговине људима на подручју Тузланског кантона.

Из Дома истичу да су с огорчењем пратили како су поједини медији, политички актери и грађани "паушалним и нетачним тврдњама" на стуб срама ставили дјецу која су смјештена у овој установи, иако, како наводе, дјеца нису имала никакав контакт с оптуженима нити с догађајима који су предмет истраге, пише "Федерална".

Policija FBiH

Хроника

Хорор: Откривено колико су монструми плаћали за односе с малољетницама

"У нашем Дому тренутно борави преко 60 дјеце која су узорна, добра и вриједна, и заслужују нашу пуну заштиту. Они и њихов Дом већ годинама пружају бригу, одгој и сигурност", поручено је у саопћењу.

Посебно је наглашено да је у оквиру установе организационо одвојено Прихватилиште за дјецу – привремени смјештај за дјецу жртве експлоатације, злостављања и криминала – које дјелује од 2015. године и кроз које је прошло више од 200 дјеце.

"Дјеца о којој се говори у јавности била су привремено смјештена у Прихватилиште, а не у сам Дом, те су након краћег периода – од 48 до највише 90 дана – преузета од надлежних центара за социјални рад или породица", тврде из Дома.

Двоје страдалих у тешкој несрећи

Хроника

Нова трагедија у БиХ - двоје мртвих

На крају се апелује на медије и јавност да се уздрже од сензационализма и негативних коментара, јер се тиме, како истичу, додатно наноси штета дјеци која су већ претрпјела трауме.

Подијели:

Тагови:

podvođenje

podvođenje djece

pedofilija

хапшење

Тузла

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тобиас Тајх

Свијет

Њемачки АфД поздравља укидање санкција Додику; Тајх: ЕУ да преиспита свој став према Српској

2 ч

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

3 ч

0
Орбан послао поруку Европи: Ако ставите пиштољ на сто...

Свијет

Орбан послао поруку Европи: Ако ставите пиштољ на сто...

3 ч

0
ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

Свијет

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

3 ч

0

Више из рубрике

Двоје страдалих у тешкој несрећи

Хроника

Нова трагедија у БиХ - двоје мртвих

2 ч

0
Хорор: Откривено колико су монструми плаћали за односе с малољетницама

Хроника

Хорор: Откривено колико су монструми плаћали за односе с малољетницама

3 ч

0
Санитет са пацијентом се закуцао у цистерну, има повријеђених

Хроника

Санитет са пацијентом се закуцао у цистерну, има повријеђених

4 ч

0
СИПА претресала аута и приводила - заплијењена већа количина дроге

Хроника

СИПА претресала аута и приводила - заплијењена већа количина дроге

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

46

Бивши премијер Албаније Фатос Нано преминуо у 73. години

16

42

За АТВ се огласио суд о поступку претученог малољетника из Требиња

16

36

Домаће средство од 2 састојка је права магија за ваш дом

16

30

Небензја: Многе одлуке су биле против Срба, Шмит је узрочник безакоња

16

26

Заокрет САД према БиХ: Нема Шмита ни ОХР-а, нема осуда, нема пријетњи, а ни пјесме у Сарајеву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner