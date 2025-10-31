Огласио се Дом за дјецу о дјевојчицама које су подводили полицајци

Извор:
ФТВ
31.10.2025
14:04
Коментари:0
ЈУ Дом за дјецу без родитељског старања Тузла реаговао је поводом навода који су се појавили у дијелу медија и јавности након недавних догађаја везаних за истрагу трговине људима на подручју Тузланског кантона.
Из Дома истичу да су с огорчењем пратили како су поједини медији, политички актери и грађани "паушалним и нетачним тврдњама" на стуб срама ставили дјецу која су смјештена у овој установи, иако, како наводе, дјеца нису имала никакав контакт с оптуженима нити с догађајима који су предмет истраге, пише "Федерална".
Хроника
Хорор: Откривено колико су монструми плаћали за односе с малољетницама
"У нашем Дому тренутно борави преко 60 дјеце која су узорна, добра и вриједна, и заслужују нашу пуну заштиту. Они и њихов Дом већ годинама пружају бригу, одгој и сигурност", поручено је у саопћењу.
Посебно је наглашено да је у оквиру установе организационо одвојено Прихватилиште за дјецу – привремени смјештај за дјецу жртве експлоатације, злостављања и криминала – које дјелује од 2015. године и кроз које је прошло више од 200 дјеце.
"Дјеца о којој се говори у јавности била су привремено смјештена у Прихватилиште, а не у сам Дом, те су након краћег периода – од 48 до највише 90 дана – преузета од надлежних центара за социјални рад или породица", тврде из Дома.
Хроника
Нова трагедија у БиХ - двоје мртвих
На крају се апелује на медије и јавност да се уздрже од сензационализма и негативних коментара, јер се тиме, како истичу, додатно наноси штета дјеци која су већ претрпјела трауме.
Најновије
Најчитаније
16
46
16
42
16
36
16
30
16
26
Тренутно на програму