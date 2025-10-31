Logo

Парадајз "еволуира уназад"

Извор:

Б92

31.10.2025

18:36

Коментари:

0
Парадајз "еволуира уназад"
Фото: Dmitry Demidov/Pexels

Дивљи парадајз врсте Solanum pennellii са Галапагоса показао је необичан еволутивни образац - биљке са млађих западних острва поново активирају древне гене које модерне биљке више не користе, указујући на могуће случајеве такозване "обрнуте еволуције".

"Није уобичајено видети обрнуту еволуцију, али природа је веома флексибилна и еволуција не иде увек само напријед", рекао је Адам Јозвијак, молекуларни биохемичар са Универзитета Калифорније у Риверсајду, који је учествовао у истраживању, преноси CNN.

Научници истичу да мала промјена у саставу аминокиселина може да доведе до враћања особина предака, што има потенцијалну примјену у развоју усјева, пестицида и лијекова.

Парадајз је на Галапагос стигао прије милион или два милиона година, највјероватније преко птица.

Док су источна острва биолошки разноврснија и стабилнија, млађа западна острва су сиромашна земљиштем, што је могло да подстакне биљке да поново активирају древне одбрамбене молекуле које помажу у заштити од предатора и болести.

Термин "обрнута еволуција" изазива дебату међу научницима јер еволуција није линеарни процес. Истраживачи планирају даља проучавања како би открили механизме овог феномена и потенцијалне примјене у пољопривреди и биологији.

Подијели:

Таг:

парадајз

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Францускиња мора платити казну од 1.250 евра јер јој мачак одлазио код комшије

Занимљивости

Францускиња мора платити казну од 1.250 евра јер јој мачак одлазио код комшије

5 ч

0
Само 2 знака ће да уживају у 5 година обиља и непрекидне среће

Занимљивости

Само 2 знака ће да уживају у 5 година обиља и непрекидне среће

7 ч

0
Рак испод хотелског кревета

Занимљивости

У хотелском кревету нашао створење које му је следило крв

9 ч

0
Svijet globus

Занимљивости

Само ова земља се простире на свим континентима

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

45

Додик о сједници СБ УН: Трамп проводи оно што говори, захвалност Русији и Кини

19

41

Семир Церић Коке депортован из Шведске: Изручиће га на Аеродрому Бањалука

19

39

Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“ обиљежио 91 годину постојања

19

37

Трамп: Мађарска тражила изузеће, ми нисмо одобрили

19

31

Купусијада се организује, а плата нема

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner