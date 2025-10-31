Парадајз "еволуира уназад"

Извор:
31.10.2025
Дивљи парадајз врсте Solanum pennellii са Галапагоса показао је необичан еволутивни образац - биљке са млађих западних острва поново активирају древне гене које модерне биљке више не користе, указујући на могуће случајеве такозване "обрнуте еволуције".
"Није уобичајено видети обрнуту еволуцију, али природа је веома флексибилна и еволуција не иде увек само напријед", рекао је Адам Јозвијак, молекуларни биохемичар са Универзитета Калифорније у Риверсајду, који је учествовао у истраживању, преноси CNN.
Научници истичу да мала промјена у саставу аминокиселина може да доведе до враћања особина предака, што има потенцијалну примјену у развоју усјева, пестицида и лијекова.
Парадајз је на Галапагос стигао прије милион или два милиона година, највјероватније преко птица.
Док су источна острва биолошки разноврснија и стабилнија, млађа западна острва су сиромашна земљиштем, што је могло да подстакне биљке да поново активирају древне одбрамбене молекуле које помажу у заштити од предатора и болести.
Термин "обрнута еволуција" изазива дебату међу научницима јер еволуција није линеарни процес. Истраживачи планирају даља проучавања како би открили механизме овог феномена и потенцијалне примјене у пољопривреди и биологији.
