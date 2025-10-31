Трамп: Не разматрам нападе на територији Венецуеле

Извор:
СРНА
31.10.2025
18:55
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да не разматра нападе на територији Венецуеле.
Трамп је раније овог мјесеца рекао да САД не искључују нападе унутар Венецуеле у оквиру борби против трговине наркотицима сада када су воде код обале те земље под контролом.
Сједињене Државе су посљедњих мјесеци изградиле велико војно присуство на Карибима, са борбеним авионима, ратним бродовима и хиљадама војника.
То присуство ће се значајно проширити у наредним седмицама доласком ударне групе носача авиона "Џералд Форд".
Америчка кампања на Карибима и источном Пацифику већ је уништила најмање 14 бродова за које је Вашингтон рекао да су умијешани у илегалну трговину дрогом, убивши 61 особу.
