Трамп: Не разматрам нападе на територији Венецуеле

СРНА

31.10.2025

18:55

Трамп: Не разматрам нападе на територији Венецуеле
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да не разматра нападе на територији Венецуеле.

Трамп је раније овог мјесеца рекао да САД не искључују нападе унутар Венецуеле у оквиру борби против трговине наркотицима сада када су воде код обале те земље под контролом.

Сједињене Државе су посљедњих мјесеци изградиле велико војно присуство на Карибима, са борбеним авионима, ратним бродовима и хиљадама војника.

То присуство ће се значајно проширити у наредним седмицама доласком ударне групе носача авиона "Џералд Форд".

Америчка кампања на Карибима и источном Пацифику већ је уништила најмање 14 бродова за које је Вашингтон рекао да су умијешани у илегалну трговину дрогом, убивши 61 особу.

Доналд Трамп

Venecuela

