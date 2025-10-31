Бивши премијер Албаније Фатос Нано преминуо у 73. години

Извор:
Танјуг
31.10.2025
16:46
Коментари:0
Бивши премијер Албаније Фатос Нано преминуо је данас у 73. години, јавили су албански медији.
Медији наводе да се Нано налазио на одјељењу реанимације у једној од приватних болница у Албанији, док му се здравствено стање посљедњих дана нагло погоршало.
Нано је доживио срчани застој, а раније је лијечен и због проблема са дисањем.
Медији наводе да је био један од најзначајнијих политичара у посткомунистичком периоду Албаније.
Рођен је 16. септембра 1952. у Тирани, а дипломирао је политичку економију 1974. године.
Свијет
Небензја: Многе одлуке су биле против Срба, Шмит је узрочник безакоња
У децембру 1990. именован је за генералног секретара Савјета министара, а мјесец дана касније постао је замјеник премијера у влади Адила Чарчанија.
Крајем фебруара 1991. године, Рамиз Алија повјерио му је мјесто премијера са задатком да припреми транзицију земље ка либералној демократији и тржишној економији.
Након избора 31. марта 1991, Нано је добио мандат за формирање владе, али је на тој функцији остао само неколико недјеља јер је поднио оставку усљед таласа штрајкова који су захватили земљу.
Хроника
За АТВ се огласио суд о поступку претученог малољетника из Требиња
Ухапшен је 30. јула 1993. године и оптужен за "злоупотребу положаја и фалсификовање службених докумената у вези са италијанском помоћи", а девет мјесеци касније осуђен је на 12 година затвора.
Немири 1997. године довели су до његовог ослобађања из затвора, а три мјесеца након изласка из затвора предводио је социјалисте до повратка на власт коју су задржали осам година.
Нано је на мјесту премијера остао само годину дана, поднијевши оставку 28. септембра 1998, нешто више од двије недеље након убиства посланика Демократске странке Азема Хајдарија, које је изазвало насилне протесте у Албанији.
Поново је постао премијер 31. јула 2002. и остао на функцији до пораза на изборима у јуну 2005, када је морао да преда власт свом политичком противнику, који га је некада затворио - Салију Бериши.
Хроника
3 ч0
Савјети
3 ч0
Свијет
3 ч0
БиХ
3 ч2
Најновије
Најчитаније
19
45
19
41
19
39
19
37
19
31
Тренутно на програму