Ове регистарске таблице коштају као стан

Аукција за најнижу регистарску таблицу која је икада понуђена у Цириху почела је у четвртак тачно у 7 часова и већ послије осам минута достигла невјероватан износ од 121.000 швајцарских франака, иако је почетна цијена била 8.000.
Ријеч је о таблици "CH 11", најнижем броју икада стављеном на лицитацију у кантону Цирих.
Највишу понуду дао је корисник под псеудонимом "Анди12“, исти онај који је у јуну купио таблицу "CH 25" за 126.000 франака.
Швајцарске нискобројне таблице изузетно су тражене међу колекционарима и богатим купцима који статус симбол препознају у броју.
Ово су најскупље таблице продате до данас:
Овај тренд показује да се тржиште ниских регистарских ознака у Швајцарској претворило у специфичну инвестициону нишу, јер цене из године у годину достижу нове рекорде.
Циришки саобраћајни завод саопштио је да се таблица "ZH 11" продаје уз појачану проверу кредитне способности свих учесника, како би се избегао прекид аукције попут недавног инцидента са таблицом "SO 1".
Сви приходи од продаје иду у буџет кантона. Лицитирање траје до сриједе, 17. децембра, а очекивања су да ће цијена до тада додатно порасти.
