Logo
Large banner

Ове регистарске таблице коштају као стан

Извор:

Блиц

12.12.2025

11:59

Коментари:

0
Ове регистарске таблице коштају као стан
Фото: Unsplash

Аукција за најнижу регистарску таблицу која је икада понуђена у Цириху почела је у четвртак тачно у 7 часова и већ послије осам минута достигла невјероватан износ од 121.000 швајцарских франака, иако је почетна цијена била 8.000.

Ријеч је о таблици "CH 11", најнижем броју икада стављеном на лицитацију у кантону Цирих.

Највишу понуду дао је корисник под псеудонимом "Анди12“, исти онај који је у јуну купио таблицу "CH 25" за 126.000 франака.

Најскупље таблице у Швајцарској

Швајцарске нискобројне таблице изузетно су тражене међу колекционарима и богатим купцима који статус симбол препознају у броју.

Ово су најскупље таблице продате до данас:

  • ZH 24 – 299.000 франака (2024)
  • ZG 10 – 233.000 франака (2018)
  • ZH 100 – 226.000 франака (2022)
  • ZH 50 – 202.000 франака (2023)
  • ZH 888 – 194.000 франака (2022)
  • SG 4 – 179.600 франака (2022)
  • ZH 911 – 173.600 франака (2022)
  • VS 1 – 160.100 франака (2017)
  • ZH 987 – 152.400 франака (2018)
  • BE 5 – 151.000 франака (2018)

Овај тренд показује да се тржиште ниских регистарских ознака у Швајцарској претворило у специфичну инвестициону нишу, јер цене из године у годину достижу нове рекорде.

Аукција траје до 17. децембра

Циришки саобраћајни завод саопштио је да се таблица "ZH 11" продаје уз појачану проверу кредитне способности свих учесника, како би се избегао прекид аукције попут недавног инцидента са таблицом "SO 1".

Сви приходи од продаје иду у буџет кантона. Лицитирање траје до сриједе, 17. децембра, а очекивања су да ће цијена до тада додатно порасти.

Подијели:

Тагови:

tablice

Registarske tablice

aukcija

Швајцарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Отказан још један концерт Аце Лукаса у Српској

Градови и општине

Отказан још један концерт Аце Лукаса у Српској

1 ч

2
Ево како је бањалучка банка преварена за 71.000 марака

Хроника

Ево како је бањалучка банка преварена за 71.000 марака

40 мин

0
Риба посна трпеза

Занимљивости

Да ли је гријех имати интимне односе током поста

33 мин

0
Гд‌је и како замијенити повучене новчанице након 31. децембра 2025.

Друштво

Гд‌је и како замијенити повучене новчанице након 31. децембра 2025.

39 мин

0

Више из рубрике

Ови аутомобили се најмање кваре, а надмашиће и савремене технологије

Ауто-мото

Ови аутомобили се најмање кваре, а надмашиће и савремене технологије

2 ч

0
Шкода добила новог директора

Ауто-мото

Шкода добила новог директора

2 д

0
Мерцедес

Ауто-мото

Мерцедес улази у посао са роботаксијима: Тестирање возила са новом S класом ускоро

2 д

0
Како трошити најмање горива док се возите аутопутем?

Ауто-мото

Како трошити најмање горива док се возите аутопутем?

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

20

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

12

09

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

12

06

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

12

06

Без подршке Приједлогу закона о државној имовини

11

59

Ове регистарске таблице коштају као стан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner