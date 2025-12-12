Тим Дервента исписује историју “фиџитал” спорта

Извор:
Тим Дервента "Esports Umbrella" исписује историју “фиџитал” спорта Дервенте, али и Републике Српске и БиХ након што је потврђено њихово учешће на глобалном такмичењу "Phygital Games of the Future 2025", које ће од 18.12.2025. године бити одржано у Абу Дабију у Уједињеним Арапским Емиратима.
Ријеч је о свјетском клупском првенству које окупља најбољих 16 тимова планете у иновативним “фиџитал” дисциплинама – спортовима који комбинују физичку компоненту класичних спортова и дигиталну динамику видео-игара.
Дервента ће се по први пут наћи раме уз раме са свјетском елитом у дисциплини “Phygital Basketball 3×3 Freestyle”.
Фиџитал кошарка је модерна спортска дисциплина која повезује свијет видео игара и класичне кошарке која је своју премијеру имала прошле године у Русији у граду Казању.
Правила су јасно дефинисана „гејминг“ дио меча игра се до 19 поена, док физички дио траје до 39 поена или седам минута игре.
Укупни побједник одређује се сабирањем резултата из оба сегмента, а у случају неријешеног исхода одлука пада на слободна бацања. Сваки тим има три играча и једну замјену.
“Derventa Esports Umbrella” је постала први и актуелни шампион БиХ чиме су стекли право и част да представљају државу на свјетској позорници, Након званичног жријеба, потврђено је да ће се у групи суочити са тимовима “Е7”, “Adria All Star” и “Great Team Brazil”.
Дервенту ће представљати четворка која је била најбоља у БиХ: Никола Нединић, Давид Максимовић, Јован Калањ и Стефан Јовичић.
Све детаљне информације о такмичењу можете погледати на линку: https://abudhabi2025.gofuture.games/en/disciplines/item/phygital-basketball/
