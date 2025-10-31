Погинули Србина и два Хрвата: У ауто пронађена опрема за провалу

Извор:
У аутомобилу у којем су у саобраћајној несрећи код Брауншвајга погинули Србин и два Хрвата пронађена је опрема за провалу, објавила је полиција, јавља њемачка новинска агенција (дпа).
Погинули, који су бјежећи од полиције слетјели у ријеку, имали су и чарапе навучене преко руку, изјавило је тужилаштво у Брауншвајгу на упит агенције дпа.
Све указује на то да нису хтјели да оставе никакве трагове, рекао је Кристијан Волтерс, портпарол тог тужилаштва.
Остаје нејасно да ли је тројац евентуално негдје починио провалу или су је планирали.
“Позадина свега овога остаје само нагађање које ће се тешко икада разјаснити”, рекао је Волтерс.
Након инцидента прошле суботе, полиција је објавила да је аутомобилом управљао 34-годишњи Србин. Покушао је да побјегне полицијској контроли, али возећи лудо, изгубио је контролу у кривини и сударио се с аутомобилом у супротној траци.
Аутомобил с балканским триом потом је пробио насип и након превртања завршио у каналу. Полиција је на мјесто несреће стигла тек десет минута касније, када су грађани пријавили несрећу.
У другом аутомобилу повријеђена су два Нијемца из Хамбурга, жена тешко, а мушкарац критично. У најновијој изјави тужилаштво није подијелило нове детаље о њиховом стању.
Међутим, навело је да неће бити обдукције тела преминулих, будући да узрок смрти није релевантан, с обзиром на то да се ради о возачу који је искључиво крив за несрећу, који је умро и не може бити процесуиран.
